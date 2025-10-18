◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回本戦１６位で予選会に回った神奈川大がトップ１０人の合計タイム７位、１０時間３６分０７秒で、箱根駅伝本戦出場を決めた。神奈川大は昨年就任した中野剛監督（５２）の下、チームトップ個人３４位の宮本陽叶（はると、４年）、酒井健成主将（４年）ら上級生の好走で３年連続５６度目の出場をつかんだ。

１２キロ付近では大岩蓮（３年）と平川瑠星（３年）が転倒に巻き込まれるアクシデントがあった。チーム８番手、１２２位の１時間４分３秒でゴールした大岩は膝と両手をすりむいた。横を走っていた塩田大空（そら、４年）から「給水渡すわ」の声に反応。前を走っていた選手と接触し、「膝スラしちゃって」と悔しいレースとなった。

すぐに立ち上がりレースに復帰、走っている際はアドレナリンで痛みは感じなかったが、ゴール後、痛みが出た。トラブルはあったものの「第２集団の引っ張る役割を与えられたので、そこの役割を果たすことに徹した」と役割を果たし、本戦切符獲得に貢献した。

１０１回大会は１区を走るも区間最下位に沈んだ大岩は「リベンジを果たしたい」と雪辱に燃える。「シード権獲得に貢献できるように頑張りたい」と本戦へ意欲を見せた。