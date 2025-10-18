こんにちは！みなさん！

10月のコラムをお届けします！

⸻

肌寒い！そしてすっかり秋！

「こんなに一気に季節変わる！？」っていうくらい急に秋ですね。

でも…最高！

皆さん、いかがお過ごしでしょうか？

先月お話ししていた「秋らしいこと」、みんなもうしてますか？

私は少しずつ秋服を楽しんだり、昨日は炊き込みご飯を作ったり。

もちろん、月見シリーズもちゃんと食べました。

10月といえばハロウィンもあるし、これからますます楽しい季節ですね。

lyrical school 15周年ライブ

まずは近況の振り返りから。

先日、私が5年間所属していたグループ

lyrical school が結成15周年を迎え、

記念ライブが開催されました。

私はOGメンバーとして出演。

卒業してから3年。

こんな日が来るなんて、感動の連続でした。

今の私があるのは、間違いなくグループのおかげ。

たくさんの経験、たくさんの出会い、そして成長をくれた場所です。

当日は先輩や現メンバー、ファンのみなさんと一緒に過ごせて、

本当に幸せな時間でした。

この気持ちを胸に、これからも

井寄 優として頑張っていきたいと思います。

韓国旅行の振り返り

さて、今月は9月のコラムでもお話ししていた

韓国旅行の振り返り をお届けします。

今は韓国も秋夕（チュソク）の連休が終わり、

ちょうど旅行にもぴったりの季節。

私が渡韓したのは先月末。

初日はまさかの雨でした。

でも、移動もあったし「クロックスで行って正解！」ってくらい快適でした。

軽いし、疲れないし、なにより可愛い。

まずは現代ソウル百貨店へ。

いろんなブランドが一度に見られるスポットです。

日本でいう伊勢丹とかGINZA SIXみたいな雰囲気で、

地下フードエリアのキンパが最高に美味しかったです。

ツナマヨと水キムチのキンパをチョイス。

シグネチャーメニューみたいです。

他にもかわいいPOPUPがたくさんあって、

つい色んなお店の虜に。

韓国はキャラクターものが本当に可愛すぎます。

弘大（ホンデ）・恵化（ヘファ）めぐり

2日目は朝からパーソナルカラー診断などを受けに行き、

そのまま弘大エリアへ。

そう、先月のコラムで紹介していた

オタクマンムルサン に行ってきました。

…が！残念ながらお休みでした。

外観だけ確認して、次回リベンジします。

そのあとはカフェランチを楽しんだり、

気になっていたフラッグシップストアを巡ったり。

そして今回一番のお気に入り。

ヘファ駅近くの陶器屋さん「ナイトフルティ」。

SNSで見ていた通り、ギャップゼロ。

実物の可愛さが期待以上で感動しました。

その後は景福宮（キョンボックン）へ移動して、

NAVIVERSEにも行ってきました。

とにかく可愛くて、

しかも韓国のお店って本当によくプレゼントをくれるんです。

神対応すぎて感動しました。

（ちなみに私が「かわいい！」って思うお店、どこもシルバニアファミリーを飾っていて、自分の趣味が一目でわかる状態でした。笑）

屋台の悲劇と教訓

2日目の夜は、歩き疲れもあって珍しく屋台で夕食を。

東大門の屋台で食べた餃子スープがこちら。

……結果、食あたりに。

お腹が痛すぎて、なんと救急車に2回も乗ることに。

皆さん、本当に屋台には気をつけてください。

そして、日本食（インスタントでも）をぜひ持っていってくださいね。

パラダイスシティへ

3日目に楽しみにしていた予定は行けなかったけど、

4日目にはなんとか回復してパラダイスシティへ移動。

悔しい気持ちもありつつ、「また絶対リベンジに来よう」と心に決めて帰国しました。

帰国後も、東京・渋谷で開催中のMUSINSAのPOPUP（10/26まで）に行ったり、

COYSEIO渋谷店にも遊びに行って、

韓国気分を満喫していました。

https://vt.tiktok.com/ZSUQ9ecqe/



終わりに

改めて感じたのは、韓国カルチャーの底なしの魅力。

ファッションも雑貨もごはんも、全部かわいくて刺激的でした。

絶対近いうちにまたリベンジします。

そのときはまたレポートさせてください。

今回は写真多め、そして予想外の展開もありましたが、

最後まで読んでくださってありがとうございました。

いよいよ秋本番。

11月はお知らせもたくさんある予定なので、楽しみにしていてください。

ではまた来月。

ゆうでした。ばいばい。

(執筆者: ゆう)