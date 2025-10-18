±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¸¶ºî¡¦µÓËÜ º¡¸µÏÂÄÅÌé¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö²¿¤«¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëµ²±¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿º¯À×¤Ç¤¹¡×
¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿¡¢¤¢¤ëÃË¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤¬Á´¹ñ¾å±ÇÃæ¤Ç¤¹¡£
Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤ÎÏ·¿Í¡¦°¤µ×ÄÅ¤¬ÆÈË¼¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÁà¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤À¤Ã¤¿¡£¡È²ñÏÃ¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¤µ×ÄÅ¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤ë¡£»à¤Ë¤«¤±¤Î¥ä¥¯¥¶¤¬µ¯¤³¤¹ÂçµÕÅ¾¤È¤Ï¡©¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿º¡¸µÏÂÄÅÌé¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡×¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢º¡¸µ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÉÊ¤Ë¤³¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ½é¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¿Í¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤¯¤·¤¿»þ´Ö¡×¤È¤É¤¦¶¦Â¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ï½êÍ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¤¶¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤½¤Ð¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Ï²¿¤«¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëµ²±¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿º¯À×¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¯À×¤¬¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î²áµî¤Î¤É¤³¤«¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡µÓËÜ¼¹É®»þ¤«¤é±ÇÁü¤ÏÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½ñ¤¯Á°¤Ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£ÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¡£Âæ»ì¤ÎÂ®ÅÙ¤ä´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²¹ÅÙ¤Èµ¤ÇÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¤Ç¤Ï¥Í¡¼¥à¤Ç±ÇÁü¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÎÎ°è¡£µÓËÜ¤Ï¸ÆµÛ¤ÎÀß·×¿Þ¤Ë¤È¤É¤á¡¢¸½¾ì¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î±ÇÁü¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢»ÙÇÛ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤º¤ì¤â´Þ¤á¤ÆºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾åµ¤Î¼ÁÌä¤Ë¾¯¤·Èï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¡¢¸ÀÍÕ¤Ï²»¤È¤·¤ÆÇ¾Æâ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÊ¸»ú¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ðËÜ¤ÏÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¡¢»æ¤Î¾å¤Ç¥ê¥º¥à¤È°ÕÌ£¤òÀ°¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç²»¤È¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²ò¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤Âæ»ì¤Ï¸½¾ì¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö³Ë¤È¤Ê¤ë°ÕÌ£¡×¤È¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¥ê¥º¥à¡×¤ÎÆóÅÀ¡£¸ìÈø¤ä¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÂÎ²¹¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉúÀþ¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢»þ´Ö¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤Î¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤è¤¦¡¢¤Ê¤É¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ´Éô½ñ¤¯¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤â¤Î¤Ï½¦¤¤¡¢µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¶öÈ¯Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é·×»»¤·¤ÆÃÖ¤¯·Ñ¤®ÌÜ¤â¤¢¤ë¡£
ÇÛÃÖ¤Î´ð½à¤Ï»þ·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´Çï¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë±Ç²è¤Î¼Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÂÌ¤òºï¤°¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉúÀþ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸ÆµÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ä¤Ã¤¿ÃÖ¤ÀÐ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÌÚ²¼´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤ª´ê¤¤½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚ²¼´ÆÆÄ¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î»ý¤Á¾ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤â´ÆÆÄ¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢2²ó¤Û¤ÉÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¿®Íê¤·¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµÞ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ä¤ê»Ï¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÅÂ¥¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿ÊÄ½³ÎÇ§¤¬°ìÅÙ¤À¤±Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Î¤ª¼Çµï¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º¡¸µ¤µ¤ó¤¬ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤¿ºÝ¤ËÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·µï¤Î¼ê¸µ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¸ý¤º¤µ¤à¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£µÓËÜ»þÅÀ¤ÇºÇ¤âÁü¤¬Á¯ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¡¢¤³¤³¤Ï»æ°ì½Å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢À¸³è¤Î²»¤¬»×¤¤½Ð¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½é¸«¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Ï¾¯¤·ÄË¤¤¡£¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ï¤»¤º¡¢°ìËÜ½ª¤¨¤¿¤é¤Þ¤ë¤´¤È²¿¤â¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥é¥À¥éÍ·¤ó¤ÇÆ¬¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤Àè¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈºîÉÊ¤Î²¹ÅÙ¤äÆ÷¤¤¤¬¼«Á³¤ËÍè¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Íè¤¿¤é°ìµ¤¤Ë½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡º¡¸µ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬º£°ìÈÖ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥»¥Ã¥È¤Î¥Ò¥¹¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢ËüÇ¯É®¤Î»æ¤ÎÄñ¹³¡¢¥Ë¥¥·¡¼´É¤ÎÞú¤à¿ô»ú¡£ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤ËË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤°ìÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤ÎÏ·¿Í¡¦°¤µ×ÄÅ¤¬ÆÈË¼¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÁà¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤À¤Ã¤¿¡£¡È²ñÏÃ¡É¤Î
Ãæ¤Ç¡¢°¤µ×ÄÅ¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤ë¡£
1987Ç¯¡¢²Æ¡£³¤±è¤¤¤Î³¹¡£¤·¤¬¤Ê¤¤¥ä¥¯¥¶¤Î°¤µ×ÄÅ¤Ï¡¢·»µ®Ê¬¡¦Äé¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎÆáÆà¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤¬Äí¤Ëºé¤¯¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£±ïÂ¦¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Âç¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¤µ×ÄÅ¤Ï¡¢ÁÈ¤Î¶â3²¯±ß¤Î¶¯Ã¥¤òÄé¤È¶¦¤Ë´ë¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÖÂàÏ©¤òÀä¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤±¤Ë¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¡×
¤¢¤ë 1 ¿Í¤ÎÃË¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤È°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¦ÌÚ²¼⻨ (https://www.pics.tokyo/member/baku-kinoshita/)
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ/¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØºßÀÒ»þ¤«¤é¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼/¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ä´ÆÆÄÊäº´¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë TV ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ç ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´ÆÆÄ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£Æ±ºî¤Ç Crunchyroll Anime Awards 2022 /
Best Director¡¢Âè 25 ²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç ¿·¿Í¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±é½Ð¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ê¬Ìî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£P.I.C.S. management ½êÂ°¡£
¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé (https://www.pics.tokyo/member/kazuya-konomoto/)
Ì¡²è²È/µÓËÜ²È
2013Ç¯¡Á2017Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¥»¥È¥¦¥Ä¥ß¡×¤¬¡¢±Ç²è²½&¥É¥é¥Þ²½¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£2019Ç¯¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦Hulu
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡×¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ TV ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸½ºß¤ÏÆÈ¼«¤Îºî²ÈÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Ì¡²è°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ø¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£P.I.C.S. management ½êÂ°¡£
¡¦CLAP(https://clapclap.co.jp/)
2016 Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾ÈøÎ¼°ìÏº¤¬ÀßÎ©¡£±Ç²èºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±Â³¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡£À©ºîºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø±Ç²èÂç¹¥¤¥Ý¥ó¥Ý¤µ¤ó¡Ù(2021 Ç¯)¡¢¡Ø²Æ¤Ø¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¤Î½Ð¸ý¡Ù(2022 Ç¯)¤Û¤«¡£¡Ø²Æ¤Ø¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¤Î½Ð¸ý¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¥â¡¼¾Þ¡¢Âè32²óÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¾®ÎÓ ·° 戶ÄÍ½ãµ® ËþÅç¤Ò¤«¤ê µÜºêÈþ»Ò
°Â¸µÍÎµ® ⻫Æ£ÁÔÇÏ Â¼ÅÄ½¨Î¼(¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó) Ãæ»³¸ùÂÀ
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí
´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó:ÌÚ²¼⻨ ¸¶ºî¡¦µÓËÜ:º¡¸µÏÂÄÅÌé ´ë²è¡¦À©ºî:CLAP
²»³Ú:cero / 郄¾ë¾½Ê¿ ¹ÓÆâÍ¤ ¶¶ËÜÍã
±é½Ð:ÌÚ²¼⻨ ¸¶ÅÄÆàÆà ¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È:¥ß¥Á¥Î¥¯Æ½
¥ì¥¤¥¢¥¦¥Èºî²è´ÆÆÄ:»û±ÑÆó ºî²è´ÆÆÄ:ºÙ±ÛÍµ¼£ »°¹¥ÏÂÌé ÅçÂ¼½¨°ì
¿§ºÌÀß·×:¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³ Èþ½Ñ´ÆÆÄ:º´Æ£Êâ »£±Æ´ÆÆÄ:À±Ì¾¹© ËÜ䑓µ®¹¨
ÊÔ½¸:¸åÅÄÎÉ¼ù ²»¶Á±é½Ð:³Þ¾¾¹»Ê Ï¿²»±é½Ð:À¶¿åÍÎ»Ë
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼:°ËÆ£¸¨·Ã ¾¾ÈøÎ¼°ìÏº
ÀëÅÁ:¥ß¥é¥¯¥ë¥ô¥©¥¤¥¹ ÇÛµë:¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó À½ºî:¥Û¥¦¥»¥ó¥«À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸ø¼° HP:https://anime-housenka.com
¢£¸ø¼° X:@anime_housenka https://x.com/anime_housenka/
¢£¸ø¼° Instagram:@anime_housenka https://www.instagram.com/anime_housenka/