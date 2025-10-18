犬が貼り紙を読む瞬間が話題！ 驚きの姿に4万いいね「見てるのかわいすぎ」【ママリ】

犬向けに貼り紙をしたら「まさかの熟読」驚くべき姿に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ふくまる＋ぶな＝(@fukumaru_buma)さんの投稿です。愛犬がまさか文字を読むことができるなんて…そんなことあると思いますか？





賢い上にきちんとルールを守ろうとする、愛犬の様子をご紹介します。

©fukumaru_buma

©fukumaru_buma

トイレの手前でおしっこする犬に

呼びかけポスター貼ったら熟読してた

まさかしっかりと文字が読めているのでしょうか。一生懸命読んで、理解しようとしているようにしか見えないですよね。トイレのマナーを守ろうと努力しているとしたら、本当に賢い愛犬といえるでしょう。



この投稿には「ちゃんと読んでてえらい」「近すぎ」などのリプライが寄せられました。愛犬宛にメッセージを書く飼い主さんの考えもとてもユニークで、思わず笑みがこぼれます。愛犬と飼い主さんの絆を感じる、なんともおもしろいポストのご紹介でした。

まるで座禅？キャットタワーで悟りひらく猫に3.1万いいね

はぎもぎむぎ(@kyokotsu_o)さんの投稿です愛猫と暮らしていると、かわいい表情や仕草をたくさん見せてくれて、つい何枚も写真を撮ってしまいますよね。中には何度も見返したくなるような、面白い写真や癒やしの写真が撮れることもあります。



はぎもぎむぎさんは、愛猫よもぎくんがキャットタワーでくつろいでいた姿を撮影。まるで悟りをひらいているかのような、神々しい姿を写真に収めることができました。

©kyokotsu_o

坊ちゃま、悟りを開くのかな。

よもぎくんの表情と座禅しているようなポーズが、まるで悟りを開く修行僧のよう。長い間そこにジッと座っていたような貫禄さえあります。この投稿には「すでに悟られたように見えます」「お師匠様と呼んでもいいですか？」「尊い」など、猫好きの方々からのリプライが寄せられていました。



よもぎくんは気持ちよさそうに座っているだけかもしれません。しかし、猫好きとしてはいろいろ妄想したくなるほど、たまらなくかわいい写真ですよね。かわいい姿に、ほっこりと癒やされる写真でした。

約25分の留守番後…飼い主に胸の内を訴える愛犬に1万いいね

エマです！(@emmarinko)さんの投稿です。あなたの愛犬は、お留守番が得意ですか？お留守番中に、家の中を散らかしたり、物を壊してしまったりするワンちゃんもいるでしょう。それも、寂しい気持ちを伝えたいという思いが原因であるかも。



そんな気持ちにさせられる投稿をご紹介します。

©emmarinko

今日はお留守番(約25分)で大変悲しかったと言われてるところ

「寂しかった！」と訴えかけているような表情が、何とも言えず愛おしいですよね。時間としては30分もなかったようですが、きっととても寂しかったのでしょう。甘えん坊な様子を見ると、もうどこにも出かけたくなくなりそうです。



この投稿に「頑張ったね！」「悲しかったと訴えていますね」などのリプライが寄せられました。また、犬の体感的な時間に注目して「体感3倍だもんね」と寂しさを想像する声もありました。愛犬の頑張った姿に「よしよし」してあげたくなる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）