歌手の和田アキ子（75）が18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。実は共通点が多いという大物歌手について明かした。

番組からの“重要なお知らせ”として、来週25日の放送で、歌手のさだまさしが番組のゲストとして7年ぶりに登場することを改めて告知した。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「アッコさんとさださんというのは、本当に共通点が多いんです」と説明。まず、2人のデビュー記念日が10月25であること。和田は1968年に「星空の孤独」でレコードデビュー。さだもフォークデュオのグレープとして「雪の朝」でレコードデビューしたのが同じ10月25日だった。

また、誕生日が同じ4月10日生まれで、2歳違い。和田は「そうなんです。いつも立派なお花をいただいて、本当、私、何のお返しもしてないんですけど」と感謝。

垣花アナは「バラの花束、バラ100本を。アッコさんがさださんに“本当に気を使わないでください”って言ったら、さださんは“いや、気は使ってません。お金を使ってんです”と言ったっていう」とやり取りを明かすと、和田も「いい人ですよ。楽しみ、本当に」と喜んだ。

さらに、垣花アナは「おふたりともコンサートのMCがまた抜群に面白いという。タイプは違いますけどね」と指摘。これに、和田は「おふたりとも？私のですか？」と首をひねると、垣花アナは「アッコさん、めっちゃ面白いじゃないですか。最前列の客、だいたいイジるじゃないですか。アッコさんはたぶん、歌と歌の合間なんで、本能でしゃべってらっしゃるんで、覚えてらっしゃらないと思うんですけど」とした。

和田は「そうだったっけ？さだくんは長いです。私あんまり記憶ないんだけどなあ」と納得できない様子を見せるも「そう言われればそんな気もしてきたけど」と話した。

とはいえ、さだについては「さだくんは長い。私は本当、さだくんのを見たことありますからね、陶芸とかして。今はどういうことに凝っているのか。さだくんってそれこそ趣味がいっぱいありそう」

垣花アナはも「あれだけコンサートやってても、合間合間にゴルフはされますし、結構競馬も好きなんですよ」と多くのことをMCで話すとしつつも、「さださんの私生活って案外分かんない」と指摘。「とにかくアッコさんが聞きたいことを聞く」と呼びかけた。