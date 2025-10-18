◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5―1の9回からリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）7試合目で、初めての2日連続登板を果たし、試合を締めくくった。

佐々木の名がコールされると球場には大歓声が渦巻いた。先頭打者には中前打を許したが、大声援を背に落ち着いた投球を展開。バウアーズを97.5マイル（約156.9キロ）直球で右飛に打ち取ると、フリリックをスプリットで二ゴロ、最後はダービンを97.7マイル（約157.2キロ）直球で右飛に仕留めて、試合を終わらせた。試合終了を見届けると、佐々木は小さく手をたたき、笑顔でうなずく。球場に歓喜が沸き起こる中、捕手のスミスとハグして喜びを分かち合った。

前日16日（同17日）の第3戦では3―1の9回から5番手として登板。大観衆からの「ロウキ・コール」を背に、ブルワーズ打線を危なげなく3者凡退に仕留めて、3セーブ目をマークした。日本投手の新人でのポストシーズン3セーブは00年佐々木主浩（マリナーズ）に並び、2人目。セーブが公式記録となった1969年以降、キャリア最初の3セーブ全てをポストシーズンで挙げたのは史上初の快挙だった。右腕は「自信を持って投げることができた」としたうえで、連投についても「大丈夫です」と力強く言い切っていた。