「いつものルーティン」藤あや子、“3人分”の手作り弁当を披露 「おかずみっちり」「このボリューム!!パワーが出ます」「あや弁 おいしそう〜」と反響
歌手の藤あや子（64）が16日、自身のブログを更新。「いつものルーティン」と題し、3つの弁当箱が並ぶ写真を披露した。
【写真】「おかずみっちり」藤あや子の“ボリュームたっぷり”な手作り弁当
弁当箱には、ひじき、筑前煮、かぼちゃ煮、銀鱈、小松菜煮浸しと健康バランスが良さそうな和のおかずがぎっしり。弁当箱の横には、ラップに包んだおにぎり、パックに入れたぬか漬けが添えられている。
この日は、出演する『人生、歌がある』（BS朝日）の収録日。「相変わらず朝からパタパタ動き回ってます ウォーミングアップにはお料理が必須」とちゃめっ気交じりに明かしつつ、「頑張るぞーーー では張り切って行って来まーす」とファンに向け語った。
コメント欄には「あや弁 おいしそう〜」「おかずみっちり」「このボリューム!!パワーが出ます」「料理は段取りが大事ですから、脳が活性化しますね」「あや子さん料理上手で素敵」など、さまざまな声が寄せられている。
