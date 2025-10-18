MBS本社 （C）ORICON NewS inc.

　MBSテレビは18日、Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜　深1：28　※関西ローカル）が、11月1日より放送を再開することを発表した。

　公式サイトと「X」では「放送再開のお知らせ」とし「11月1日（土）深夜1時28分より放送を再開します。番組宛てにたくさんの応援メッセージありがとうございます。番組冒頭には出演者からのメッセージもあります。ぜひご覧ください」と伝えている。

　『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー番組。番組をめぐっては、草間リチャード敬太（29）が今月4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、同局は7日、当面の間、休止することを明らにしていた。