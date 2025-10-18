Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』放送再開へ MBSテレビ「番組冒頭には出演者からのメッセージもあります」
MBSテレビは18日、Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）が、11月1日より放送を再開することを発表した。
【写真】車内の様子は…送検されたAぇ! group・草間リチャード敬太
公式サイトと「X」では「放送再開のお知らせ」とし「11月1日（土）深夜1時28分より放送を再開します。番組宛てにたくさんの応援メッセージありがとうございます。番組冒頭には出演者からのメッセージもあります。ぜひご覧ください」と伝えている。
『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー番組。番組をめぐっては、草間リチャード敬太（29）が今月4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、同局は7日、当面の間、休止することを明らにしていた。
【写真】車内の様子は…送検されたAぇ! group・草間リチャード敬太
公式サイトと「X」では「放送再開のお知らせ」とし「11月1日（土）深夜1時28分より放送を再開します。番組宛てにたくさんの応援メッセージありがとうございます。番組冒頭には出演者からのメッセージもあります。ぜひご覧ください」と伝えている。
『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー番組。番組をめぐっては、草間リチャード敬太（29）が今月4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、同局は7日、当面の間、休止することを明らにしていた。