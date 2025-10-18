ÌÀ¼£Âç¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×ËÜÂç²ñÆ¨¤¹¡Ä¹¥Áö¤·¤¿¿¹²¼æÆÂÀ¡Ö»ÄÇ°¤À¤±¤É´èÄ¥¤ì¤¿¡×
¡¡£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢Âè£±²óÂç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¸Å¹ë¤ÎÌÀ¼£Âç¤Ï£±£²°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÂç²ñÉüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡¢£²Ç¯»þ¤ËËÜÂç²ñ¤Ç±ýÏ©¤òÁö¤Ã¤¿¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â¹¥Áö¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©Î©À¤Íå¹â¹»»þÂå¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£ÌÀ¼£Âç¤Ç¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£³¶è¤Ç¶è´Ö£´°Ì¡¢£¶¿ÍÈ´¤¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤±¤¬¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹¡£¡ÖÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤º¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¤òÎ¨¤¤¤ÆËÜÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Âç»ÖÅÄ½¨¼¡´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÌç¸Â¤Ê¤É¤Îµ¬Î§¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£²Ê³ØÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÀ®Ä¹¤¬¡Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤â¤¦°ì²ó¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤Ï¸Ä¿Í£µ£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï£²°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¿¹²¼Áª¼ê¡£¡Ö»ÄÇ°¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¤·¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥á¥À¥ë¡×¤ò¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤¿¡£