フリーアナウンサーの新井恵理那さんが自身のインスタグラムで、長男が2歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 新井恵理那 】長男が2歳の誕生日 "擦ったにんじんを元に戻して" 「米粉のキャロットケーキ」は母子とも「大好物」に





新井さんは「長男の2歳の誕生日に米粉のキャロットケーキを作って、お祝いしました」と報告・1枚目ににんじんの写真が投稿されていますが「このにんじん…？よくみてみて〜」とテキストしていて、どうやら何かが違います。









新井さんは「にんじんを擦りおろすのがなかなかハードだったので」「達成感で嬉しくなって、なんとなく元に戻してみました笑」と、いたずらしてみたとのこと。「葉っぱはセロリの葉ですよ! わかった人いたかな？」と、野菜に慣れている様子がうかがえます。





キャロットケーキは、上をクリームとチョコチップで飾られて「トッピングは大好きなダダンダンさまに」とのこと。「これが、美味しかった〜！！！」「毎日食べたいくらい大好物なので、(わたしが。笑)」「息子も好きそうだったし」「自分で作れるようになったのが嬉しすぎます！」と、息子の成長に自身の成長も合わさった喜びを綴っていて、フォロワーからは祝意が集まっています。

