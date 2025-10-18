＜隠す義母｜16年目の記録＞夫婦関係の継続は「ムリだ…」私と子どもを守れない夫【第17話まんが】
私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。そんなある日義母に大病が見つかり、夫に20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。夫が「私や子どもたちを義実家とは関わらせない」と約束してくれましたが、義母は協力しない私に対して相当な恨みを抱いたようです。今日は一家心中を示唆するような手紙を家のポストに入れてきて、警察に相談する事態になりました。
義母から届いた手紙を見せると、夫の顔は青ざめました。先日の電話よりも明らかにエスカレートしている手紙の内容にショックを受けたようです。夫はいくら自分が食い止めようとしても、どうにもならないと言ってうなだれています。
夫があきらめてしまったら、私たちはもう終わりなのです。どうにもならないんじゃなくて、どうにかしないといけないのです。私や子どもたちを守ることができないのであれば……見えてくる結論はただ一つ。一緒にいるのはもう無理です。
私は「私と子どもたちを義兄に関わらせない」という夫の言葉を、もう一度信じてみようと思っていました。私たち夫婦の仲を心配する子どもたちのためにも、そのまま家族を継続する選択をしたのです。
けれど夫と一緒にいるかぎり、義実家はいつまでも私たちを脅かす存在でありつづけるでしょう。そして夫も、私たちと義両親の間に挟まれつづけて苦しい想いをするのではないでしょうか。別れてそれぞれの道を歩いていくことが、お互いのためにも良いのでは……今はそんなふうにすら思っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
