¡ÚÆ±µïNG¡©»ä¡¢ÎÉµÁÊì¤Ê¤Î¤Ë¡Û´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÎÆù¤Ë¿©¤Ù¤«¤±ÁÚºÚ¢ÍÃ¯¤¬´î¤Ö¤Î¡©¡ãÂè10ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¤¤¤Ä¤âÀ¿¿´À¿°Õ¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÍê¤í¤¦¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¤ª²Ç¤µ¤ó¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¿Ô¤¯¤·¤¿¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè10ÏÃ¡¡¥¤¥ä¥²¥â¥Î¡Ú¥¯¥ß¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤È»×¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¥¯¥ß¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¯¥ß¤µ¤ó¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥²¥â¥Î¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ªÁÚºÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¸Å¤¤¤â¤Î¤ä»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
