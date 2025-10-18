¡ÖÃë´é¡×¤ÇàÀµºÊá²ø±é¤«¤é11Ç¯¡Ä45ºÐ½÷Í¥¥¹¥«¡¼¥È¤¿¤¯¤·¾å¤²¤ëàÆî¹ñ¶á±Æá¡Ö³¤¤Î»÷¹ç¤¦½÷¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿♡¡×¡Ö½©¤Î³¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¿Í¤À¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æî¹ñ¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤¹¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤å¡¼¤Æ¤£¤Õ¤ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¢µ×ÊÆÅç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²Æì¡¦µ×ÊÆÅç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤Ê¤¬¤é³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿♡¡×¡Ö³¤¤Î»÷¹ç¤¦½÷¡×¡Ö½©¤Î³¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¿Í¤À¤Í¡¼¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÓÏÂ(¾å¸ÍºÌ)¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÍµ°ìÏº(ºØÆ£¹©)¤ÎºÊ¡¦ÇµÎ¤»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£É×¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê±éµ»¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2017Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£