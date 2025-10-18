¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢À¤ò¼º¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¡×¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥½¥Ë¥ó¤Î¸½ºßÃÏ
2000Ç¯¡¢EE JUMP¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤â²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¶ìÏ«¤ÎÂ¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Ë¥ó¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð³èÆ°25¼þÇ¯¡£·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä·ëº§´Ñ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ ¡ÒÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ó
¡Ú²èÁü¡Û12·î¤Ë¹Ô¤¦¥½¥Ë¥ó¤Î25¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î±éµ»
――¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¡£ÉñÂæ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
――¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Í½È÷ÃÎ¼±¥¼¥í¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ45ºÐ¤Î¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾ðÊó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Çµï¤Ç¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ÎÌ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ËÜÅö¤ÎÌò¼Ô¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――Æ´¤ì¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤È¤Ï2007Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¡¦¥È¥Ã¥É¡Ù¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤òÄº¤¡¢¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¥½¥Ë¥ó¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÎº¤Ë¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤ÆÇ¯´Ö¤ÇÌó100ËÜ¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏËÜ¾ì¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
――¤½¤Î¸å¡¢2012Ç¯¤«¤é1Ç¯È¾¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë±é·àÎ±³Ø¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
½é¤á¤Æ1¿Í¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬Æ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£EE JUMP¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä1st¥·¥ó¥°¥ë¤ÎPV»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÉñÂæ¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
――¼ÂºÝ¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¿¤«Âç¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤¤¤¦Ä®¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç»É·ã¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢°ìÆü¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹¤À¤±ÂçÊÑ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¾ð¤±¤Ê¤¯¤ÆËèÆüµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò¤¢¤Ã¤Á¤Î¿Í¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¿¤é»ä¤âµã¤¤¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÇºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ï¾Ð´é¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀ®Ä¹¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÉã¡É¤È¤Ïº£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·
――µ¢¹ñ¸å¤Ï³èÆ°ºÆ³«¡£°Ê¹ß¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢À¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸å²ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¤«¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£
――¥á¥Ç¥£¥¢À¤ò¥«¥Ã¥È¡Ä¡Ä¡©
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡ÈÉñÂæ¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤¤¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ìò¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñÂæ¤ÏÏÃÂêÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼çÌò¤Ï¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢À¤ò¼º¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤ä¤Ï¤êÏª½Ð¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤À°úÂà¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤«¡£Ç¯´Ö3¡¢4ºîÉÊ¤Î¥Úー¥¹¤ÇËèÇ¯ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢´Ö¤â¶õ¤±¤º»Å»ö¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
――¤½¤ì¤À¤±Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤·¤¿¤é¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾Êª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤À¤Ã¤¿ÏÂÅÄ·°¼ÒÄ¹¤â¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÉñÂæ¤âÉ¬¤º´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡£
――¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉáÄÌ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤â°ì½ï¤À¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÎÊý¤Ï»ä¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÉã¤Ç¤¹¤«¤é¡£
·ëº§¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡Ä¡×
――¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¤â42ºÐ¡£ÂÎÎÏ¤â½ÅÍ×¤ÊÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¥¥Ä¥¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤éÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡£
¤Ç¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¤¿¤À¸«¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤ÆÂÎÎÏ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÏÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë11·î¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤Ê¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØSIX¡Ù¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í
――¤µ¤¹¤¬¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¡£²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡©
30Âå¤Ï»Å»ö¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤í»ä¤âÃ¯¤«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â·ëº§¤Ã¤Æ±ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
――¡Ø¤ª¤Ã¤È¤È¤Ã¤È²Æ¤À¤¼¡ª¡Ù¤Î²Î»ì¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï´Î¿´¤ÊÁê¼ê Ãµ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢EE JUMP¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ê¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÁêÊý¤Î¥Ñー¥È¤âÁ´Éô²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î³«ºÅ¤Î25¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²¿¶Ê¤«²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª
――12·î13Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖSonim's 25th Anniversary Live¡ØBeautiful Mission¡Ù¡×¤¬³«ºÅ¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÊÁ°¤«¤é¼Çµï»ÅÎ©¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ìò¼Ô¤È²Î¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢MC¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼Çµï¤Ç¶Ê¤È¶Ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£
±é½Ð¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
――³èÆ°25Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨
»£±Æ¡¿ÆóÉÓºÌ