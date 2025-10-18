中島啓太が首位と2差で週末へ 米ツアー年間王者のフリートウッドが単独首位
＜DPワールド・インディア選手権 2日目◇17日◇デリーGC（インド）◇6912ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】ドライバーに変化あり 中島啓太の最新セッティング！
初日に「65」をマークし、首位と1打差の2位発進を決めた中島啓太。2日目も1イーグル・4バーディ・3ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル10アンダー・4位で週末を迎える。中島は昨年「ヒーローインディアンオープン」で初優勝を挙げており、再びインドの地で好機が巡ってきた。現在、ポイントランキング21位で、トップ10（※有資格者を除く）が得られる米ツアー切符をかけて、大量ポイント獲得の期待もかかる。トータル12アンダー・首位は、米国男子ツアー年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）。1打差の2位に2023年「全英オープン」覇者のブライアン・ハーマン（米国）、シェーン・ローリー（アイルランド）が続いた。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、トータル6アンダー・17位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールド・インディア選手権 2日目の結果
日本オープン 2日目の結果
これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目【写真】
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
日本勢が上位！ 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】ドライバーに変化あり 中島啓太の最新セッティング！
初日に「65」をマークし、首位と1打差の2位発進を決めた中島啓太。2日目も1イーグル・4バーディ・3ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル10アンダー・4位で週末を迎える。中島は昨年「ヒーローインディアンオープン」で初優勝を挙げており、再びインドの地で好機が巡ってきた。現在、ポイントランキング21位で、トップ10（※有資格者を除く）が得られる米ツアー切符をかけて、大量ポイント獲得の期待もかかる。トータル12アンダー・首位は、米国男子ツアー年間王者のトミー・フリートウッド（イングランド）。1打差の2位に2023年「全英オープン」覇者のブライアン・ハーマン（米国）、シェーン・ローリー（アイルランド）が続いた。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、トータル6アンダー・17位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
DPワールド・インディア選手権 2日目の結果
日本オープン 2日目の結果
これが松山英樹のセッティングだ！直線的なフェースアングルに注目【写真】
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
日本勢が上位！ 米女子ツアーのリーダーボード