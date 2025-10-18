【リーグドゥ】ロデーズ 2−2 スタッド・ランス（日本時間10月18日／スタッド・ポール＝リニョン）

【映像】密集で右足ショット→サイドネットに突き刺す

スタッド・ランスのMF中村敬斗の勢いが止まらない。チームでは公式戦5試合連続ゴール関与となる追加点を挙げ、ファンたちが熱狂している。

日本代表の一員として10月14日のブラジル戦で同点弾を決めて王国相手の歴史的初勝利に貢献した中村は、すぐさまフランスに帰り、現地時間17日（日本時間18日）にはリーグドゥ第10節のロデーズ戦に出場。左ウイングとして先発し、1点を追いかける前半のアディショナルタイムに決定的な働きをする。

左サイドでボールを受けた中村は、MFアンジュ・マルシャル・ティアにボールを預けてボックス内に侵入。MFテディ・テウマを経由して再びボールを収めると、相手を背負った状態から右足でトラップ。密集地帯からすかさず右足を振り抜くと、鋭いシュートが逆のサイドネットを撃ち抜いた。

SNS上でファンが熱狂

中村は前節のグルノーブル戦に続いて2試合連続のゴール。さらに直近5試合3ゴール2アシスト＆5試合連続ゴール関与と圧巻のパフォーマンス。ファンはSNS上で「狭いところで凄いな」「敬斗くんやばすぎるやろ」「中2日でこの活躍はさすがとしか言えないわ」「また決めたのか！」「絶好調やん」「ボックスへの侵入、パスのもらい方、フィニッシュの全てが最高！」「ブラジル戦の勢いそのまま」「なんで2部にいるの？ってレベルよね」「無双状態きたわ」と大盛り上がりとなった。

なお、スタッド・ランスは54分にティアのゴールで勝ち越しに成功するも試合終盤に同点ゴールを奪われ、リーグ戦では2試合連続で勝ち星から見放されている。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）

