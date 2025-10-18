◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース-ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が投打に躍動を見せているリーグ優勝決定シリーズ第4戦。この活躍にSNSでも困惑の声があがっています。

ドジャースはここまでポストシーズン9戦8勝。2年連続のワールドシリーズ進出へ勝利を積み重ねてきました。しかしその中で大谷選手は大失速。ポストシーズンでは打率.158にとどまっており、大谷選手も自身の不振について言及するなど苦しむ様子も見られていました。

それでも1番投手兼指名打者の投打二刀流で起用されたこの日は躍動。初回から先頭打者HRを記録すると、続く第2打席は四球で出塁。第3打席では今季最長の469フィート（約142.9メートル）をマークした場外ホームランを放ち、第4打席でもホームランを放ちました。ピッチングでも躍動を見せ、7回途中、被安打2、無失点の圧巻の好投を見せました。

これにはSNSでも「打撃不振とはなんだったのか」「不振とは…？」「ここまでの不振がウソみたいに大爆発」「ここまで見事に結果で黙らせるとは」といった声があがりました。