チャンネル登録者数51万人のYouTuber・歩乃華さんが、約8か月ぶりに公式YouTubeチャンネルを更新。「10キロ太った」という近況を語った。

「とりあえずやばい。太ったし、ニートやし」

歩乃華さんは、2017年から活動をスタートしたYouTuberで、歌手デビューもしている。

今回の動画は、「お久しぶりです！」という一言からスタート。2025年になって初めて撮影した動画だと説明し、「10キロくらい太ってしまって...」 と焦りつつも近況報告を行った。

身長が153センチの歩乃華さんは、人生でピークとなる体重の57キロまで太ってしまったそうで、現在は55キロに落ち着いているという。また、4か月の間で友人と遊ぶこともなく、仕事もせずニート状態だったと語った。

現在は、動画の再生数が伸びていた期間の貯金を元に東京で一人暮らしを続けていると告白。また、友人からの誘いは断っているそうで、

「ちょっとずつ（貯金を）使っていったらマジなくなりそうって感じなんですけど。とりあえずやばい。太ったし、ニートやし、もちろん彼氏もおらんし。誰にも会ってないっていう」

と、近況を説明している。

ちなみに、痩せたら動画を投稿する予定だったが、「5年くらいかかってしまいそうなので、太った状態で動画出しちゃおうってなりました」 と明かした。

「食べすぎたっていうのと、運動しなかった」

休みの間はさみしいという気持ちはなく、さまざまな映画やアニメなどを見て過ごしていたそうだ。唯一会ったのは地元にいる家族で、「大阪に帰ろうかな」という気持ちになったと語った。

太った理由については、「食べすぎたっていうのと、運動しなかった」 と振り返る。また、3〜4か月にわたりメイクをせず、美容施術をすることもなかったという。今年は服もコスメも買っていないそうだ。

今後は、少しずつ動画投稿を再開する予定だと語り、さらに「筋トレ頑張る！」と宣言して動画を締めた。

コメント欄では、「元気なのが知れてよかったです！」「今まで痩せすぎだったんだよきっと」「痩せてた時も綺麗だったけど、可愛さと綺麗さを兼ね備えた柔らかい雰囲気の今もめちゃくちゃ最高なんですが...？！」といった声が寄せられた。