圧倒的人気の降圧剤、年々増加する投薬治療者の謎【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

どの薬よりも人気が高い降圧剤

すべての薬の中で、最も多く処方されている降圧剤。厚生労働省の調査でも、「コレステロールを下げる薬」や、「インスリン注射又は血糖を下げる薬」よりも圧倒的に多いことがわかります（下図参照）。

しかし、日本の死亡原因のトップはがんや悪性腫瘍といった「悪性新生物」で、全体の27.9 ％を占めます。死亡原因の第２位である「心疾患」は15.3％、第３位は「脳血管疾患」の 8.2％、第４位は「老衰」で 7.6％を占めています（平成29年人口動態統計月報年計より）。高血圧と関係が深いといわれている心疾患と脳血管疾患は、2つ合わせても23.5％。この数字は１位の悪性新生物よりも低い割合です。にもかかわらず、薬剤費で最も使われているのは高血圧の治療薬で、がんの薬ではないのです。

高血圧と診断された人のうち、降圧剤を服用している人の割合は、この30年間で男女ともに約20％も増えています。

20 歳以上の男女の薬の服用状況

（厚生労働省「国民健康・栄養調査報告（平成 29 年）」第 22 表／薬の服用状況より作成）

高血圧は死亡原因トップのがんより、投薬治療をしている人が多いという不思議

