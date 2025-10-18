※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

ちはるは彼氏のたくろうと同棲を始めたことで、自分の家族の常識がたくろうとには通じず、世間の非常識ですらあることにショックを受けている。というのも同棲初日の夜、アポなしで押しかけてきた両親を泊めることにしたちはるに、たくろうが困惑。そもそも結婚前の恋人の家に家族が泊まったり頻繁に来るのは当たり前ではないと言われてしまったのだ。ちはるは自分の家族の常識だけでなく、自分も否定されたように感じて…。



■ペットボトルは燃えるゴミ？

■燃やしても平気!?■ルール違反になるの!?家族と彼氏との付き合い方について、彼氏のたくろうとでは考え方に大きな違いがあることを知ったちはる。しかもそんな自分の常識が、その後もたくろうをたびたび困らせることになって…。この日、たくろうから聞かされたのは自分がペットボトルを「燃えるゴミ」に入れたことについて。ペットボトルが資源ごみだと指摘を受けて、ちはるはそれは知っているけれど技術が進歩してペットボトルを燃やしても平気だと言い張るのですが…。たくろうが言いたいのはたとえ燃やしても無害だとしても、再利用するために資源ごみに入れるべきで、それがルールだということ。しかしこれもまた、ちはるにとってはすぐに受け入れられることではなくて…!?(神谷もち)