◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

日大はメンバー全員が左腕にペンで「古櫻復活」と記し、一致団結して４位で通過。３年連続９２度目の出場を決めた。前回は予選会を７位で通過したが、本戦では最下位の２０位に終わった。箱根駅伝優勝１２回を誇る古豪は、復活を期して、９２回目の箱根路に挑む。

気持ちを一つにした。今朝、スタート前の待機所で主務の荒木日成さん（４年）が予選を通った５月の全日本大学駅伝と同様「験担ぎ」とメンバー全員の左腕にマジックペンで日大のシンボルの桜にかける「古櫻復活」と記した。

心を一つに力走した。エースのシャドラック・キップケメイ（３年）が１時間３１秒の全体２位でゴールし、あとの９人は２手に分かれた集団走で勝負した。主将の中沢星音（４年）がチーム２位の１時間３分６秒の好タイムで引っ張った。４位で本戦出場が決まった際は、目標の３位以内に届かず笑顔はなく一礼したが、主将は「まずは突破できたことはうれしくはあります」と安堵（ど）した。２３年に新雅弘監督が就任した後は当日メンバー発表。バスの中で聞いたが「自分たちがここに向けてちゃんと準備しているからこそ、ちゃんと臨めた」と胸を張った。

前回の本大会は最下位の２０位に終わった。中沢主将は「予選会で４位というのは、１歩が今回は足りなかったというのがあると思います。そこを本戦までにつめていかないといけない。去年のリベンジを果たす箱根駅伝本戦にしていきたい。どの区間でも走れる準備をしていきます」と誓った。