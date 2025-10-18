◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、チームが無傷の３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。投げては７回途中２安打無失点１０奪三振と好投し、ポストシーズン史上１２人目となる１試合３本塁打と大暴れした。

中でも大きな衝撃を残したのは４回２死の第３打席でマークした“場外弾”だろう。カウント３―１から２番手右・パトリックの内角低めカットボールを捉えると、右翼席上段の屋根を直撃して場外の通路へ。打球速度１１６・９マイル（約１８８・１キロ）、飛距離４６９フィート（約１４３メートル）の特大弾にフリーマンら同僚は思わず頭を抱えた。

この一発をキャッチしたのはカルロス・メンドーサさん（２６）だった。記念球は売却する可能性があるといい「それは状況次第だ。俺は金の男だからな。もし値段が良ければ売る。俺は神に祝福されている」などと話した。

ちなみに、初回に先頭打者アーチをつかんだのは通算３０３勝左腕と同姓同名のランディ・ジョンソンさん（２７）だったが、今度はメッツの監督と同姓同名と奇妙な出来事が続いた。