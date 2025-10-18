◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

山梨学院大は１０時間３２分４４秒の３位で、６年連続３９度目の本戦切符を手にした。スタートからトップ集団をけん引したケニア人留学生のエース、キピエゴ（３年）は個人１位の１時間１６秒でゴール。阿部絋也（２年）は全体で１０位、日本人３位の１時間２分９秒でゴールした。大崎悟史監督（４９）は「今回の結果は十分です。やってきたことが十分できた」と選手たちをたたえた。

８月上旬から９月中旬にかけて車山、菅平、河口湖の３か所で行った合宿でチームの底上げに成功した。阿部は「チーム全体で自然と競い合うになった」と振り返る。選手たち個々の設定タイムは昨年を上回り、自信を深めた。

大崎監督は「サンリオ効果」を実感していた。今年から株式会社サンリオとのスポンサー契約を結び、左胸にハローキティのロゴが入った新ユニホームで挑んだ。「良い影響はあったと思う。『キティちゃん』と声をかけられる選手もいて、私も（胸に）視線を感じました」と笑顔。夏合宿頃から一人ひとりが感じるようになったチームの「風通しの良さ」はさらに深まった。

本戦までチームはさらに成長を目指す。阿部は「昨年逃した区間賞を目指したい」と意気込み、学生生活最後の走りとなる平八重充希（４年）は「昨年の自分を超える」と決意。強力な武器となるキピエゴは「箱根に向けてフォーカスして行きます」と笑顔で気合を入れた。