◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）

第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、山梨学院大が10時間32分44秒の3位で6年連続39回目の本大会出場を決めた。

ブライアン・キピエゴ（3年）が個人トップとなる1時間0分16秒でフィニッシュ。日大のシャドラック・キップケメイ（3年）の“3連覇”を阻止して出場権獲得に貢献した。

チームメートとハイタッチしたキピエゴは「ちょっと暑かったのでキツかったけど、No.1を取ることができてうれしい。よくできた。みんなも頑張った」と日本語で喜びを語った。本大会は「2区で決まっている」とエース区間を走ることを明かし、「区間1位を狙います」と意気込んだ。

予選上位の順位は以下のとおり。

(１)中央学院大 10時間32分23秒

(２)順大 10時間32分35秒

(３)山梨学院大 10時間32分44秒

(４)日大 10時間32分57秒

(５)東海大 10時間34分7秒

(６)東農大 10時間34分59秒

(７)神奈川大 10時間36分7秒

(８)大東大 10時間36分12秒

(９)日体大 10時間36分14秒

(10)立大 10時間36分56秒

＜以上が箱根駅伝出場＞

(11)法大 10時間37分13秒

(12)明大 10時間38分54秒

第102回箱根駅伝には予選会上位10校のほか、シード校の青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大に加え、落選校の選手で編成される「関東学生連合」が出場する。