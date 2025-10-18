

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信が出した棄捐令を解説します。

「指導者はいかにあるべきか」にこだわった

天明7年（1787）に徳川幕府の老中首座となった松平定信。翌年（1788）3月、定信は将軍補佐役にも任命され、同年中に田沼意次の「残党」を次々に罷免していきます。

そして、将軍の側近（側用人）に定信派の人物を配置したのでした。田沼派の老中を一掃した後には、戸田氏教や本多忠籌という定信の「信友」（親友）が老中となります。幕閣を定信派で固めた訳です。

とは言え、定信は独裁的に振る舞った訳ではありません。重要な事案は、御三家にお伺いをたてていましたし、仲間の老中と物事をよく相談して決めていました。

天明8年10月、将軍家斉の命令により撰述した形をとった「将軍家御心得十五ヶ条」を定信は定めています。

それには、文武を兼ね備えるべきこと、民衆を大切にすべきこと、才智をもって下々と争うべからざること、大奥が政治に介入するのを許容してはならないこと、質素倹約すべきこと、飲食を節すべきこと、昼過ぎまでは政務を執るべきこと、東照宮（初代将軍・徳川家康）の遺訓や歴代将軍の記録を学ぶべきこと、法を重視するべきことなどが記されていました。

また定信は老中としての心得を述べた「老中心得十九ヶ条」も定めています。これらは法律ではありませんが、指導者はいかにあるべきかという定信の思想が表出したものと言えましょう。

さて、定信が老中に就任した頃、武士（旗本・御家人）のなかには、困窮により借金まみれになる者もいました。そうした武士を救うために寛政元年（1789）9月に出されたのが、棄捐令です。

武士の借金踏み倒しを認める「棄捐令」

棄捐令とは、札差（旗本・御家人に代わって蔵米の受け取り・販売を行い、手数料をもらいうけた商人）に対する借金を一部もしくは全部破棄させた法令のこと。

天明4年（1784）以前に旗本や御家人が札差から借りた金は破棄。天明5年（1785）から寛政元年までの借金は利子を引き下げ（年利6パーセント）、年賦返済（分割払い）とされました。

武士に金を貸す札差。その札差は武士に対して「失礼・尊大」な態度をとることもあったようです。貸す側（この場合は札差）が強い立場となるのは、いつの時代でも同じであり、当然と言えば当然のことです。

武士の困窮は武士の「義気」（意気や義侠心）までなくしてしまうと定信は感じていました。義気が衰えて人々（武士）は「柔弱」となり、下々（商人など）の勢いが増す。そのことに定信は危機感を抱いていたのです。

借金地獄の武士が、商人に平身低頭して金を借り続けていたら、武士のプライドというのはなくなっていくでしょう。一方、商人はそんな武士を見て、軽侮の念を抱く。

下剋上とも言える風潮が、社会を混乱させると定信は見て取ったのです。武士の義気を回復させるための1つの方策が、前述の棄捐令でした。

が、札差はこの棄捐令により、約118万両という債権を失いました。借りた方が、金を返さずに、一方的に得をするようなことは、本当ならばあってはなりません。人の物を借りて返さないのは「不義」というべきでしょう。

定信が棄捐令を出したのは、旗本・御家人の救済という目的のためだけではありません。武士の義気を回復させ、下剋上的風潮を取り払うために発令したのです。

しかし、棄捐令がどこまでそれに貢献したかは疑問ではあります。棄捐令が出されてから2年後の寛政3年（1791）、江戸で盗賊の横行があったといいます。盗賊はあちらこちらに侵入し、物を盗んだようです。

人々は恐れて、犬の鳴き声を聞いただけでも、強盗かと思い、鐘を打ち鳴らす始末。町々が騒然とする状況が半月続いたとのこと。問題は、盗賊の中に旗本も交じっていたとの噂が立ったことです（旗本や御家人の屋敷にも強盗が入ったとの噂も語られていました）。このような噂が立つこと自体、定信からしたら、武士の義気が衰えているからということになりますし、嘆かわしいことでした。

「旗本らの財政はかならずしも好転せず」

棄捐令を出してから2年。法令により救われた武士もいたでしょうが、義気の回復という観点から見たら、どれほど効力があったのか疑問とせざるを得ません。棄捐令の評価自体も「旗本らの財政はかならずしも好転せず」というものもあります。

後年、天保の改革においても、老中・水野忠邦が棄捐令を出していることを見ても、寛政の棄捐令が成功したとは言えません（札差の閉店や、貸し渋りが起こったことも、不成功の理由でしょう。そうなるのは、当然と言えば当然ですが）。

ちなみに、前述の盗賊の件ですが、大松五郎という強盗があちこちに忍び込んで、盗みを働いたことが真相とされますが、彼を捕縛したのが、時代小説で有名な火付盗賊改役の長谷川平蔵でした。大松は強盗のみならず、婦女も襲ったようです。そのような悪事の末に、大松は捕縛され、斬首されたのでした。

（濱田 浩一郎 ： 歴史学者、作家、評論家）