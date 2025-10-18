稲垣吾郎・草磲剛・香取慎吾による2026年版カレンダー「CHIZU CALENDAR 2026」発売決定

稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾による「CHIZU CALENDAR 2026」の発売が発表された。本商品は10月18日（土）正午より受注販売の受付が開始されている。

【写真】「CHIZU CALENDAR 2026」表紙・裏表紙

稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾によるカレンダーが過去に販売されてきたなか、2026年版のカレンダーも発売決定。2026年版カレンダーのテーマは「SCOOP！！！」。カレンダーには「SCOOP！！！」をテーマにして撮り下ろしカットが収録される。

また封入特典としてホログラムステッカーとポストカードが付属。 購入したすべての人の中から抽選で12名に、直筆サイン入り・ポラロイド写真がプレゼントされる企画の実施も予定されている。

発売に先駆け、YouTubeでは稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾によるスペシャルムービーも公開された。

なお「CHIZU CALENDAR 2026」は完全受注販売となる。受注期間内は10月18日（土）正午から11月3日（月・祝）23時59分までとなっており、12月15日（月）より順次発送される。販売価格は3,500円（税込） となっている（NAKAMA会員は3,300円（税込）、別途送料が発生する）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）