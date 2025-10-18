【ユニクロ】冬本番まで着まわしたい！　ラフなのにシャレ見えする秋冬大人女子コーデ3選

ユニクロでは秋冬のコレクションが絶賛発売中。今年も残暑が続いている影響で秋が短くなると言われているからこそ、冬まで長く着回せるアイテムも購入したいですよね。



今回は、先日メディア向けに行われた展示会で見つけた新作の中から、特に冬まで活躍するアイテムをピックアップ。アウターを取り入れた大人女子コーデを3つ紹介します。

■カジュアル感が少ないスウェットを取り入れたホワイトワントーンコーデ

一つ目は、軽くて暖かい“パフテック”を使用したジャケットと、スウェットを合わせたオフホワイトのワントーンコーデです。個人的に気に入ったのは「スウェットワイドパンツ」。ラフなのにカジュアル感は少なく、きれいめな着こなしができるんです。

ウエスト部分にはゴムとスピンドルコードでウエストサイズの調整も可能。圧迫感もなくストレスフリーな着心地です。裏起毛素材はやわらかくて肌触りもいい！ 生地は程良い厚みがあるので暖かく過ごせます。

トップスにはタートルネックのニットを合わせ、その上から「パフテックコンパクトベスト」をオン。襟を折り込んでスナップボタンを留めれば、Vネックにもできて着回しの幅が広がります。極細繊維による表地がもちっとしていて心地良く、薄手なのに暖かさで包まれますよ。着膨れも気にならないので、ミドラーとしてもおすすめです。

バッグには大人気の「ラウンドミニショルダーバッグ」に、さらに小さな「ラウンドウルトラミニバッグ」をセットしてみました。「ラウンドウルトラミニバッグ」ポーチのように小物を収納したり、ストラップも付いているのでショルダーバッグとしても活用したりすることもできます。

■もこもこ素材で暖かく リラックス感のあるシルエットは空港コーデにも

二つ目は、ラフに過ごしたい時にぴったりなゆったりコーデ。アウターとしてチョイスした「ボアフリースリラックスカーディガン」は、ノーカラーなのでミドラーとしても着られて万能です。

暖かく、やわらかく、軽いフリース素材で、トラウザーと合わせればきれいめにも着こなせそう。

「ウォッシャブルニットケーブルパンツ」は、ウエストは締め付け感がないのにスタイルが良く見えるシルエット。チクチクとしない素材なのでスウェット感覚でラフに着用できます。

ケーブルニットのパンツはお手入れが大変そうなイメージがありますが、このパンツはマシンウォッシャブル仕様。ちなみに「ボアフリースリラックスカーディガン」も自宅で洗濯が可能なのでお手入れも簡単です。

■カーキ×オフホワイトでシャープに カジュアルになりすぎない「パフテックジャケット」に注目

三つ目は、ユニクロ：シーの「パフテックジャケット」を主役にしたオフィカジコーデ。一見ずっしりとした重みがありそうにな印象ですが、着てみると軽やかで吸い付くようにフィットします。

マットな素材で上質感のある「パフテックジャケット」は、ドローストリングでシルエットを調整できたり、ふわふわのフリース襟を取り外せたりと、シルエットに変化をつけられます。

さらに、袖の内側にはリブがあって風が入りにくい仕様になっているので手元まで暖かいんです。どんなコーディネートにも合わせやすいこのジャケットは、冬本番に大活躍すること間違いなし！

中に着た「フラッフィVネックセーター」は、毛足のある、ふっくらとした暖かみのある素材を使用。リラックスシルエットに浅めのVネックとこなれ感を演出できそう。

パンツはジャケットと合わせてカーキの「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」をセレクト。生地には起毛感があって暖かみがあるのでこれからの季節にぴったり。ワイドシルエットで伸縮性もあって快適な履き心地です。

■軽やかさと暖かさを兼ね備えたアウターを取り入れたコーデを楽しもう

デザイン性はもちろんのこと、軽やかな着心地と暖かさまで兼ね備えたユニクロのアウターは今年も大優勝でした。紹介できなかった魅力的なアウターもたくさん店頭に並んでいるので、売り切れる前にチェックしてみてくださいね。

■コーディネートを動画でチェック

（文：吉川夏澄、動画：マイナビウーマン編集部）