毛布ロールに寄りかかったまま眠るポメプー　かわいすぎる寝姿にほっこり

まるで小さなぬいぐるみが、ふかふかの毛布に寄りかかってうたた寝しているかのよう。そんな愛らしい寝姿を見せたのは、ポメプーのふわちゃんです。

毛布をロール状に丸め、その上にちょこんと体を預けたまま、立った姿勢でスヤスヤ……。一枚の写真から、まるであたたかさそのものが伝わってくるようです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

年齢は6歳、性格は臆病ながらマイペースというふわちゃんが、特にお気に入りなのがこの毛布ロール。飼い主さんは「毛布ロールに乗ったり寄りかかるのが好きなので、留守番のときに置いておくと、時々そのまま寝ている姿を見ることがあります」と話します。

どうやら眠気に抗えないタイプのようで、毛布ロールに寄りかかって眠るのも日常の一コマ。その無防備な寝姿に、見ている側もつい頬がゆるんでしまいます。

そんな癒やしあふれる今回の姿を見たときの心境について尋ねると、「遊び疲れて寝ちゃったのかなと可愛く思いました」と、飼い主さん。やはり、何度見ても見慣れることはないようです。

ふわちゃんはそのまましばらく夢の中へ。やがて、飼い主さんが帰宅してカメラのシャッター音を聞いた瞬間に目を覚ましたとのこと。その反応もまた、愛おしさを倍増させますね。

投稿を見た人たちからは、「めっちゃかわいい」「こんなに可愛くて幸せな光景ありますか」といったコメントが続々。8万件を超えるいいねが寄せられるなど、大きな反響を呼びました。

立ったまま眠るというちょっぴり不思議で、でもどこか人間味のある寝姿。寒くなってきたこの季節、ふわちゃんの姿に心までぬくもる人が続出しています。

＜記事化協力＞

ポメプーふわちゃんさん（@Fuwancho319）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025101801.html