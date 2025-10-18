【台風情報】 台風24号(フンシェン)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速40メートル予報 今後フィリピンに直撃か 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月18日9時45分発表
18日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯12度40分 (12.7度)
東経126度00分 (126.0度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)
18日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経124度30分 (124.5度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度30分 (15.5度)
東経122度20分 (122.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経117度55分 (117.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
21日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経115度10分 (115.2度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 280 km (150 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経113度35分 (113.6度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度00分 (16.0度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
