◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席に続き、4回の第3打席でも今ポストシーズン（PS）4本目となる本塁打を放った。

3―0の4回2死、相手2番手・パトリックに対し3ボール1ストライクからの5球目、内角カットボールをフルスイング。打球はあっという間に右翼スタンド後方の屋根を直撃する推定飛距離469フィート（約143メートル）の場外弾となった。本拠ファンが大喜びすると、ベンチのフリーマンやマンシー、ロハスら同僚は頭を抱えて呆然としていた。

ロサンゼルス在住で、右翼席場外で食事をしていたカルロ・メンドーサさん（26）に幸運は舞い降りた。本塁打球を手に「これで翔平に会えるかな？」と笑顔を見せる。「あそこにいた人には感謝しないといけない。ほんとに感謝してるよ。彼が上を見上げてたんだ。僕はただ食事をしていただけなんだけど、彼が上を見た瞬間に、ショウヘイが打ったボールが屋根に当たって、ここの茂みに転がってきたんだ。“おいおい、マジかよ”って感じでね。で、すぐに飛び込んで、ここでキャッチしたんだ」と振り返った。

オークションにかければ、大金になる可能性もある大谷の本塁打球。売るかは「場合によるね」と豪快に笑う。「もし値が良ければね。どうすればいいかな？どうすればいいんだ？」と本気とも冗談ともつかないコメントを残し、報道陣を笑わせた。

「いい人生を送ってるよ。神様に感謝してる」と舞い降りた幸運にひたすら感謝だった。