¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Ï¡ÖÊì¤Ê¤ëÂçÃÏ¡×¡¡±éµ»¤ÎÁêÀ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÇÄ©¤à±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë§º¬¤È¹â¶¶¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¸ø³«µÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Ï¡ÖÊì¤Ê¤ëÂçÃÏ¡×¡¡¸ø³«µÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢180ÅÙÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈºäÊ¿Î¦¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤½¤Ä¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ËÎ¦¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é15Ç¯¡¢°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¹â¹»»þÂå¡¢Î¦¤Ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê¤ÈÎ¦¤Î¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½éÎø¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¤Þ¤Ê¤ß¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£
¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤¬¶á¶·Êó¹ð¤Î¤¿¤á¤Ë1Ç¯¤Ë1²ó²ñ¤¦7·î¤ÎÂè3ÅÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢10·î¤ÎÂè3ÅÚÍËÆü¤Î¤¤ç¤¦¡Ê18Æü¡Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤¬MC¤è¤ê¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ15Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÌòÊÁ¤ËÄ©¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹Ë§º¬¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡×Ìò¤Î¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËÜºî¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡15Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ë§º¬¤È¹â¶¶¤Ï15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ò¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤ËÎã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¡¢¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µå¡Ê±éµ»¡Ë¤¬Íè¤ë¤ó¤À!?¡×¤È¤ª¸ß¤¤»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼Çµï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹Ë§º¬¤Ï¡¢¹â¶¶¤Î¡È´Ö¡É¤Î¼è¤êÊý¤òÀä»¿¡£¹â¶¶¤â¡¢Áê¼êÌò¤¬Ë§º¬¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ë§º¬¤ò¡ÖÊì¤Ê¤ëÂçÃÏ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥ï¡¼¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤Ï¡ÖÊì¤Ê¤ëÂçÃÏ¡×¡¡¸ø³«µÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢180ÅÙÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈºäÊ¿Î¦¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤½¤Ä¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ËÎ¦¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤¬¶á¶·Êó¹ð¤Î¤¿¤á¤Ë1Ç¯¤Ë1²ó²ñ¤¦7·î¤ÎÂè3ÅÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢10·î¤ÎÂè3ÅÚÍËÆü¤Î¤¤ç¤¦¡Ê18Æü¡Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤¬MC¤è¤ê¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ15Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÌòÊÁ¤ËÄ©¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹Ë§º¬¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡×Ìò¤Î¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËÜºî¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡15Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ë§º¬¤È¹â¶¶¤Ï15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ò¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤ËÎã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¡¢¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µå¡Ê±éµ»¡Ë¤¬Íè¤ë¤ó¤À!?¡×¤È¤ª¸ß¤¤»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼Çµï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹Ë§º¬¤Ï¡¢¹â¶¶¤Î¡È´Ö¡É¤Î¼è¤êÊý¤òÀä»¿¡£¹â¶¶¤â¡¢Áê¼êÌò¤¬Ë§º¬¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ë§º¬¤ò¡ÖÊì¤Ê¤ëÂçÃÏ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥ï¡¼¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£