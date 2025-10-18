『キミプリ』新たなチカラ！アイドルハートリボン！ 再びカイトの元へ…第37話あらすじ＆場面カット
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第37話「新たなチカラ！アイドルハートリボン！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】カイトの顔が…恋愛回？公開された『キミプリ』場面カット
19日放送の第37話は、うた（声：松岡美里）たちがカフェでライブの成功をよろこんでいると、田中から「プリティストアの手伝いにきてほしい」と連絡が入る。うたたちが向かおうとすると、近くをカイトが通りかかった。みんなに背中を押されたうたは、カイトを追いかける。
遅れてプリティストアにやってきたうただったが、何か考え込んでいる様子に気づいたなな（声：高橋ミナミ）が閉店後に「カイトさんと話せた？」と聞くと、さみしそうな顔をしていたから、声をかけられなかったという。
レジェンドアイドルだけに悩みを話せないのかもしれない、とみんなが言うのを聞いたうたは、再びカイトの元へ駆け出していく。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
