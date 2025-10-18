有働由美子、“同世代スター”に感激 美の秘けつトークで大盛り上がり
フリーアナウンサー・有働由美子がMCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』(毎週土曜 後4：00 ※関西ローカル)の18日放送回には、ゲストに菊池桃子、紫吹淳、かとうれいこ、横山めぐみが出演する。
【番組カット】おいしそう！焼き松茸の無限ゆみこ
有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら 小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。
最初に暖簾をくぐってやってきたのは菊池桃子と紫吹淳。元トップアイドルと宝塚歌劇団の元トップスターの来店にゆみこ女将は「同世代のスターがそろって来てくださるなんて！」と感激する。
話が弾み、3人の距離が縮まってくると、女将はトップスターだった2人のデビュー直後の不安について質問する。紫吹は宝塚のトップスター“紫吹淳”としていついかなる時もステージに立たなければならない大変さを語り、菊池は“桃子ちゃんはいい子”と言われる中、非行に走りたくなる時はなかったのかと問われ、「みんな気付いていないだけで、私おもしろいんですよ」とエピソードを披露する。
続いて暖簾をくぐってやってきたのはかとうれいこと横山めぐみ。同世代美女のさらなる集結に「あら〜」と声をそろえる一同。女将による音頭で、シャンパンでバブリーに乾杯する。衰えを知らない同年代の美魔女たちに美の秘けつを「絶対に聞こうと思っていた」という女将はメモ用紙とペンを取り出す。美の秘けつを語り合う女子トークは大盛り上がりとなる。
