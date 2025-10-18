POW、初の日本単独公演に期待 GRIDからデビュー「一つひとつのチャンスが決して簡単ではないことを痛感」【インタビュー】
韓国の事務所「GRID Entertainment」所属の5人組グローバルボーイズグループ・POWが23日、神奈川・横浜ランドマークホールで初の日本単独公演『2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in YOKOHAMA』、翌24日には東京・全電通ホールで『AFTER PARTY in TOKYO Beyond the Show』、25日には『MYSTERY BUS TOUR in JAPAN Special Journey』を開催する。それに先立って、日本のファンに向けてのインタビューが到着した。
【ソロカット】Trainee A出身・YORCHなど！POWメンバー
――まずは自己紹介をお願いします。
ヨチ：こんにちは、POWの長男でリーダーのヨチです。
ヒョンビン：こんにちは、POWのビタミン、ヒョンビンです。
ジョンビン：こんにちは、POWの優しさ担当、ジョンビンです。
ドンヨン：こんにちは、POWでユーモアを担当しているドンヨンです。
ホン：こんにちは、かわいい末っ子のホンです。
――9月29日にリリースされた新曲に込めた想いや聴きどころを教えてください。
ドンヨン：音楽を1番簡単に理解する方法のひとつは、歌詞を読むことだと思います。考えるほどに美しい存在たちに向けたメッセージが込められているので、ぜひ歌詞をじっくり読んで聴いていただけたらうれしいです。
――9月27日、28日に韓国で初の単独コンサートを開催しましたが、実際にステージに立ってみていかがでしたか。印象に残っているシーンやエピソードがあれば教えてください。
ホン：本来予定されていたセットリストが終わったのですが、「もっとやりたい！」という気持ちがあふれて、その場でアンコールを何度もしました。ファンの皆さんと僕たちが一体になって、本当に夢中で走り回ったあの時間は忘れられません。楽しすぎて、会場から追い出されるまででも続けたかったです！
――10月には日本で初のコンサート、アフターパーティー、そしてファンとのバスツアーなどさまざまなイベントが続きますが、特に楽しみにしていることは何ですか。
ジョンビン：まだやったことのないイベントなので、POWと一緒に新しい思い出を作れることがとても楽しみで、今からワクワクしています！
――「日本」と聞いて思い浮かべるものは。
ヨチ：僕はまず「食べ物」を思い浮かべます。日本には本当においしい料理がたくさんあって、普段から和食が大好きです。日本に行ったら、いつも現地のオリジナル料理を食べるのが楽しみです。
ヒョンビン：やはり食べ物ですね。日本に行くと、食べたいものが本当にたくさんあるんです。今回は特にウナギを食べたいです。
ジョンビン：真っ白な雪が積もった富士山が思い浮かびます。まだ行ったことがないので、いつか必ず自分の目で見てみたいです。
ドンヨン：僕は日本といえば、都市の夜景が思い浮かびます。そして、朝に見える地平線。たくさんの建物が作り出すその風景は本当に美しいと思います。
ホン：桜です。桜が満開の時期に日本に行ったことがまだないので、いつか時期を合わせて訪れて、満開の桜を自分の目で見てみたいです。
――23日に開催されるコンサートは、どのようなステージになりそうですか。
ヒョンビン：日本での初めての単独コンサートなので、僕たちにとってもとても意味のあるステージです。長い間待っていてくださった日本のPOWer（ファンネーム）の皆さんにも、忘れられない思い出を残したいと思っています。
――ファンの皆さんにぜひ注目してほしい「見どころ」があれば教えてください。
ヨチ：POWが伝える「青春」というテーマがどんなものなのか、ぜひ見届けてほしいです。“POWERFUL YOUTH”は青春を強いものにしてくれるものについて描いたテーマで構成されています。また、新しい思い出を作るために準備したステージもあるので、楽しみにしていてください！
――公演前にPOWならではのルーティンやジンクスはありますか。
ドンヨン：ストレッチをしてから、メンバー全員で手を合わせてかけ声を出します。そうすると少し緊張がほぐれる気がします。
――最近よく聴いている日本の曲、好きな曲はありますか。
ヨチ：Fujii Kaze（藤井 風）さんの「まつり」です。
ヒョンビン：Official髭男dismさんの「Subtitle」をよく聴いています。
ジョンビン：tuki.さんの「晩餐歌」をよく聴いています。
ドンヨン：米津玄師さんの「JANE DOE」（宇多田ヒカルも参加）、緑黄色社会さんの「Shout Baby」、あいみょんさんの「君はロックを聴かない」をリピートしています。
ホン：imaseさんの「NIGHT DANCER」が好きです。
――日本語でのトークが好評ですが、最近新しく覚えた日本語はありますか。
ヒョンビン：「カミタイ（噛みたい）」という言葉を覚えました。普段からかわいいものを見ると噛みたいという表現をよく書くのですが、アニメを見ていてこの言葉を聞いて記憶に残りました。
――日本のファンと一緒にやってみたいゲームはありますか。
ヒョンビン：日本のファンの皆さんとプリン早食い競争をやってみたいです。僕、プリンが本当に大好きなんです。
――今回は行先が分からないミステリーツアーですが、日本で行ってみたい場所はありますか。
ヨチ：大阪に行ってみたいです。たこ焼きが大好きで、大阪のたこ焼きは本当においしいと聞いたので、ぜひ食べてみたいです。それから富士山も直接見に行きたいです。
ヒョンビン：日本の札幌に行ってみたいです。日本にはよく来ていますが、札幌は一度も行ったことがありません。真冬に雪が積もった札幌は本当に美しいと聞きました。
ジョンビン：富士山と渋谷スカイに行ってみたいです。以前から機会があれば行ってみたかった場所で、渋谷スカイから東京の夜景を一望してみたいです。
ドンヨン：真冬の札幌に行ってみたいです。雪に埋もれてみたいです。
ホン：お台場に行ってみたいです。多くの人がお台場で思い出を作ると聞いたので、僕たちもメンバーと一緒に訪れて楽しい思い出を作りたいです。
――今年中に必ずかなえたい目標はありますか。
ヨチ：POWの名前をしっかりと広めることです。K-POPが人気になったことで、多くの方が「K-POPアイドルはデビューすれば誰でも注目される」と思っているかもしれません。でも僕たちは、誰もが知る大きな事務所ではなく、僕たちのように今まさに始まったばかりの会社と一緒にスタートしたので、一つひとつのチャンスが決して簡単ではないことを痛感しています。
こうした機会は、変わらず応援してくださるPOWerの皆さんのおかげで続いてきました。このチャンスをこれからもつないで、POWerの皆さんが誇りに思えるように、もっと多くの人にPOWの名前と音楽を知ってもらいたいです。
――POWの魅力を一言で表すと？
ヨチ：魅力的な「違い」。
ヒョンビン：固い石のようなチーム。
ジョンビン：ありのままの青春。
ドンヨン：見れば見るほど美しく、長く見てこそ愛おしいPOW！
ホン：虹です！カラフルで多様な魅力があります！
――最後に、POWとの出会いを待っている日本のファンの皆さんへメッセージをお願いします。
ヨチ：いつも変わらず僕たちを応援し、力を与えてくださって本当にありがとうございます。これからも皆さんに幸せと楽しさをお届けできるPOWになります。もうすぐお会いしましょう！皆さんに忘れられないすてきな思い出をプレゼントできるよう頑張ります！
ヒョンビン：日本のPOWerの皆さんと日本でお会いするのは久しぶりですが、皆さんにも僕たちにも良い思い出になるステージと時間を準備しています。もう少しだけ待っていてください！一緒に忘れられない思い出を作りましょう！会いたいです！
ジョンビン：もうすぐ日本でPOWerの皆さんに直接会える日を楽しみにしています。いつも遠くから応援してくださって本当にありがとうございます。その気持ちにステージの上で必ず応えられるよう準備していますので、もう少しだけ待っていてください。
ドンヨン：こんにちは、日本のPOWerの皆さん！ついに長い時間を経て日本でお会いできますね。長く待ってくださった分、楽しい時間を過ごして、幸せな思い出を作りたいです！応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんからいただいた愛と時間に応えられるようなすてきなステージをお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください！
ホン：もうすぐの東京公演、本当に楽しみにしていてください。皆さんと一緒に楽しい思い出を作りたいです。僕たちの青春を一緒に輝かせてください。そして僕たちもPOWerの皆さんの青春を輝かせられるように頑張ります！
