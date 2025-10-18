頓知気さきな、初フォトスタイルブック電子版発売決定 限定の珠玉カットを紹介
姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）の初となるフォトスタイルブック『また明日！』（光文社）の電子版が、未公開カット5ページの特典付きで25日に発売されることが決定した。
【写真】見つめる視線にドキッ！色気ある表情の頓知気さきな
83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、１泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮って欲しかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われた。また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔も収録。
温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露。対照的な頓知気の魅力が詰まったグラビアとなっている。
全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、“色”にこだわる頓知気が、さまざまな色の組み合わせをテーマにつづったポエム企画や、100問100答なども収録。頓知気の思考や感性をより深く知ることができる内容となっている。
頓知気は「スマホでいつでも読み返せる電子版は、紙の本と違ったよさがあります。本誌に掲載できなかった電子版限定のカットもナチュラルな表情の私が写っていますので、ぜひチェックしてみてください」とコメントを寄せている。
頓知気さきなは、2000年3月6日生まれ、大阪府出身。身長160センチ。18年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。18年にミスiD2019を受賞。19年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。22年8月から『bis』レギュラーモデルに。23年より本格的にソロ活動もスタート。
