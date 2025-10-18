これは誰でも顔が渋くなる。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合で、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が終盤までトップ目を走るも、南3局にBEAST X・下石戟（協会）に逆転を喫し、2着に終わった。この南3局、萩原が下石の放銃した際、裏ドラが3枚乗り、萩原にとっては不運。試合後にはユーモアを交えながら「下石戟、許すまじ！」と声を張った。

【映像】相手の裏3に渋い表情に激変する萩原聖人

前日までに今期3戦してトップ2回・ラス1回で、個人ランクもトップ10入りと好調の萩原。個人3勝目を目指すと序盤から手が入り、高打点のアガリもあった。それでも下石の追撃を受け、南3局の時点では萩原が3万6400点、下石が3万6100点という僅差。終盤、どちらが効果的なアガリをするかで、トップの行方が決まる展開だった。

するとここで下石にチャンス到来。第1ツモを引いた時点で、面子が2組完成、両面ターツに対子2組とイーシャンテンになった。そして3巡目、八万を引いて3つ目の面子を完成させると、迷うことなく四万と西のシャンポン待ちでリーチを敢行した。

ピンチになったのが萩原だ。手牌に1枚、西がポツンと浮いており、一発で放銃しかねないところ。ただここはなんとか回避したものの、手が進めばいずれ出る牌。6巡目、リャンシャンテンまで進行したところで、ついに西が放たれ、下石からロンの声がかかった。

実況・日吉辰哉（連盟）も「よくここまで止めてきたと言えましょう」と、避けられない放銃だったと伝えていたが、まさかの事態はこの後。下石がめくった裏ドラ表示牌は南で、萩原が振り込んだ西も含めて3枚が一気に裏ドラに変化。リーチのみだったアガリも、リーチ・裏ドラ3と、満貫に化けた。これには萩原もたまらず、アガリの様子を見届けると瞬時に渋い顔になると、ファンも「それはきつい」「ついてない」「ハギー撃沈」と同情の声を寄せた。

すると試合後、萩原と下石はインタビューに登場。萩原は「リーチのみに裏3、『下石戟、許すまじ！』と思った」と苦笑いしながら語り始めたが、横で聞いていた下石に視線を送りながら「今ちらっと目配せしたら『すいません』みたいな顔をしていたので、すぐ許しました」とニヤリ。ファンも「いい人すぎる」「やさしい」と喜んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

