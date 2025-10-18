草川拓弥主演『地獄は善意で出来ている』初回ラストに反響「もう全員怪しい」「最後が圧倒的すぎて…」【ネタバレあり】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演を務める、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）の第1話が、16日深夜に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面写真】衝撃すぎるラスト…横たわる統晴（佐伯大地）の傍らに佇むカトウ（細田善彦）
本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム”の中で、残酷な罠に巻き込まれ、衝撃の結末に向かっていく、ヒューマン・サスペンス。「元受刑者特別支援プログラム」に招待を受けた主人公・高村樹（草川）が、同じく招待されたほかの面々とともに同プログラムに参加する。
第1話は、傷害罪で2年間服役し、罪こそ償ったものの、出所後は職を転々。まともな社会生活を送れずにいる樹は、ある日、カトウ（細田善彦）という謎の男に声をかけられ、元受刑者特別支援プログラムに招待される。聞けば、このプログラムに合格すると、金銭や人脈など社会復帰に必要なものを何でも支援してもらえるという。
人生逆転のチャンス到来と胸を躍らせ集まったのは、資産家の息子で元薬物犯の小森琥太郎（高野洸）、美人局の常習犯だった一ノ瀬夢愛（井頭愛海）、一流商社で横領を働いた立花理子（渡邉美穂）、元闇バイトの指示役・堂上翔太（吉田健悟）、顧客から金を盗んだ元ジムトレーナーの富樫統晴（佐伯大地）、と樹の計6人。彼らは、専用の施設で1ヶ月の共同生活を送ることになる。
自己紹介を済ませ、早速、社会性や協調性、倫理性を判断するための作業やセッションをこなしていくメンバーたち。自らの罪を激しく悔いている統晴を筆頭に、彼らは協力し合っているかのように見えたが、それでも樹は決して誰にも心を開こうとはせず、一方で、そんな樹を疎ましく思っている人物も…。
するとその矢先、用意されていたわずかばかりの食材が、なぜか減っていることがわかる。この中の誰かが盗んだに違いない――。一同は窃盗の前科がある翔太に疑いの目を向けるが、樹はある人物の言動が気になっていて…という展開が描かれた。
ラストには、行方不明となった統晴を探す樹たちの前に、水辺で両目におびただしい火傷を負い亡くなっている統晴が現れた。また亡くなる直前の映像には、統晴の傍にカトウの姿もあった。視聴者からは「なんかもう全員怪しい」「カトウさん、怖すぎるよぉぉ」「初回から衝撃的でサスペンス」「最後が圧倒的すぎてほんとに声が出なかった」などの声が寄せられている。
【場面写真】衝撃すぎるラスト…横たわる統晴（佐伯大地）の傍らに佇むカトウ（細田善彦）
本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム”の中で、残酷な罠に巻き込まれ、衝撃の結末に向かっていく、ヒューマン・サスペンス。「元受刑者特別支援プログラム」に招待を受けた主人公・高村樹（草川）が、同じく招待されたほかの面々とともに同プログラムに参加する。
人生逆転のチャンス到来と胸を躍らせ集まったのは、資産家の息子で元薬物犯の小森琥太郎（高野洸）、美人局の常習犯だった一ノ瀬夢愛（井頭愛海）、一流商社で横領を働いた立花理子（渡邉美穂）、元闇バイトの指示役・堂上翔太（吉田健悟）、顧客から金を盗んだ元ジムトレーナーの富樫統晴（佐伯大地）、と樹の計6人。彼らは、専用の施設で1ヶ月の共同生活を送ることになる。
自己紹介を済ませ、早速、社会性や協調性、倫理性を判断するための作業やセッションをこなしていくメンバーたち。自らの罪を激しく悔いている統晴を筆頭に、彼らは協力し合っているかのように見えたが、それでも樹は決して誰にも心を開こうとはせず、一方で、そんな樹を疎ましく思っている人物も…。
するとその矢先、用意されていたわずかばかりの食材が、なぜか減っていることがわかる。この中の誰かが盗んだに違いない――。一同は窃盗の前科がある翔太に疑いの目を向けるが、樹はある人物の言動が気になっていて…という展開が描かれた。
ラストには、行方不明となった統晴を探す樹たちの前に、水辺で両目におびただしい火傷を負い亡くなっている統晴が現れた。また亡くなる直前の映像には、統晴の傍にカトウの姿もあった。視聴者からは「なんかもう全員怪しい」「カトウさん、怖すぎるよぉぉ」「初回から衝撃的でサスペンス」「最後が圧倒的すぎてほんとに声が出なかった」などの声が寄せられている。