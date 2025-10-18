【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 0−0 鹿島アントラーズ（日本時間10月17日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】突然座り込み→担架で退場の一部始終

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、足をつって担架での退場となった。前半から激しいスプリントを繰り返していたエースの交代にファンたちからは心配の声が上がった。

首位に立つ鹿島は10月17日、明治安田J1リーグ第34節で4位のヴィッセル神戸と対戦。5ポイント差で迎えた注目の上位対決で、鈴木は2トップの一角としてスタメン出場した。

序盤からボールを握る神戸に対して、鹿島はプレッシングとブロックを使い分けて対応。鈴木も前線からボールを追いかけ、ボールを収めて起点になるなど激しい動きを繰り返していた。

すると81分、アクシデントが発生する。足を気にしていた鈴木は、プレーが切れたタイミングで座り込んでしまう。両足がつったようで、ストレッチをするも状態は思わしくないのか、顔を歪める。ファンも心配そうな顔で様子を伺うもプレー再開は困難となり、担架に乗ってピッチを後にした。

この様子にABEMAのコメント欄やSNSでは「鈴木大丈夫か？」「足攣るなんて珍しい」「前半から守備負担大きかったもんな」「めっちゃ走ってたし、球際でも激しくぶつかってたからなー」「鈴木優磨の脚、結構ボロボロじゃね？」「無理をするな」「怪我じゃないことを祈る」とファンたちから心配する声が寄せられた。

担架で運び出された鈴木だったが、ピッチを出るとすぐに立ち上がって自力で歩行。そのままベンチ前で指揮をとっていた鬼木達監督と握手をして下がるなど大事には至らなかったようだ。なお、鈴木はこの試合でチーム3番目となる13回のスプリントを実施し、8.291キロの走行距離となった。試合はお互いにゴールを奪えず勝ち点1を分け合う結果に終わっている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）