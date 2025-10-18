三田村邦彦、『渡鬼』で共演した野村真美＆清水由紀と3ショット 十三でハシゴ酒
テレビ大阪『おとな旅あるき旅』（後6：30 ※関西ローカル）のきょう18日放送回は、『なにわ淀川花火大会』直前1時間スペシャルを送る。俳優の野村真美と清水由紀が初登場し、三田村邦彦と共に大阪の名店を食べ歩く。
【番組カット】おいしそう！大好きな紹興酒を楽しむ清水由紀
三田村は、ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』で共演した野村と清水と共に、番組が始まって以来初めての街「十三」を訪れる。「めしと酒 よりや」や「大衆呑処 サカグラ」「溢汁焼小籠包 KOZUKO」「沖縄料理 はながさ」を巡り、ハシゴ酒を続ける一行。若い頃は今よりももっとたくさんお酒を飲んでいた三田村は、ある時に藤田まことさんから言われた言葉を明かす。
最後は絶品創作料理が味わえる「常夜亭 徳」で「らっきょの肉巻き揚げ」や「するめいかバター焼き 肝醤油」などを楽しむ。実は亭主は料理経験がないものの脱サラして店を始めたそうで、料理の勉強方法とは。
このほか、俳優の斉藤雪乃と吉川亜樹が三田村と大阪・北加賀屋を巡る。築60年ほどの「千鳥文化住宅」という造船業に携わっていた人が住居として使用していた建物をリノベーションした店舗「千鳥文化」では、三田村が上京した当時の話を語る。
