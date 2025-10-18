ÀÖÀ¾¿Î¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ËÈ¿¶Á¡¡Netflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¥á¥í¤¤»Ñ¤òÀÅ»ß²è¤Ç´®Ç½
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç16Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡£ÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥áºîÉÊ¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤Î18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¥í¥Þ¥³¥á¡É¤Ç¤â¤½¤Î¿§µ¤¤Ï·òºß¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡È·éÊÊ¾É¡É¤ÎÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¡¦ÁÔÎ¼Ìò¡Ê¾®·ª¡Ë¤È¡¢»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Îø¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ëÆó¿Í¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡Øanego-¥¢¥Í¥´-¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Ê¿À®»þÂå¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÀÖÀ¾¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÍ´×¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó18Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÀÖÀ¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÔÎ¼¤ÎÍ£°ì¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ÆÍ§¡¦¹âÅÄ´²¡£°ì¸«¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤óÍ¥¤·¤¤¡ÈTHE¡¦¥â¥ÆÃË¡É¤Ê¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤â¤Ò¤½¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢ÁÔÎ¼¤ÎÍ§¿Í¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤È¤ÏÌõ¤¢¤ê¤Ê´Ø·¸¡£Ã¯¤«¤é¸«¤Æ¤â´°àú¤Ë»×¤¨¤ëÈà¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÈÉÔÌ²¾É¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖÀ¾¤Ï¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆâÌÌ¤ò¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀÖÀ¾¿Î¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¡©Ìò¤âºÇ¹â¤À¤·ËÜ¿Í¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¿À¥É¥é¥Þ¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¨¤°¤¤¡¢KAT-TUNÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Áµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ªÊ¿¾ï¿´¤¸¤ã¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂ©»ß¤Þ¤ë¡×¡ÖÀÖÀ¾¿Î¤Î¥á¥íÃËÌò´Ö°ã¤¤Ìµ¤·¡×¡Ö41ºÐ¤È¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤®¤Æ»×¤ï¤º¥É¥é¥Þ°ì»þÄä»ß¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÀÖÀ¾¤Îµ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢È±¤òÁß¤¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢Ä«¿©¥·¡¼¥ó¡¢¥Ð¡¼¤Ç¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤·õÆ»Ãå»Ñ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£ÀÅ»ß²è¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌåÀä¤µ¤»¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¡¡Ê¿À®¤ÇÀÖÀ¾¿Î¤ËÎø¤ò¤·¤¿½÷»Ò¤â¡¢ÎáÏÂ¤Ç½é¤á¤ÆÀÖÀ¾¿Î¤È½Ð²ñ¤¦½÷»Ò¤â¡¢ËÜºî¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËÜÊÔ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
