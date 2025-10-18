ROIROM、“まったり休日”テーマに素顔に急接近 商店街のお散歩ロケに挑戦
timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、23日発売の雑誌『CanCam』12月号（小学館）に初登場する。
【写真】肉まんポーズを披露！ロケを楽しむROIROM
撮影のテーマは「まったり休日」。家、食べ歩き、ゲームセンターなど、ほっこり温かい2人の休日をのぞき見できる。さらに、おちゃめで親近感あふれるキャラクターや近況を深掘りするQ＆A、改めて互いのことを語り合うクロストークも。2人そろうとたちまちパッと華やぐ洗練されたビジュアルと、笑いが絶えない愛嬌たっぷりのかけ合いを6ページにわたって、掲載する。
今回は、下町の商店街でお散歩ロケに挑戦。かつては同じ中国のオーディション番組に出演し、1年間ルームメイトだった2人は、商店街で中華のお惣菜店に入ると「これ懐かしい〜」と見覚えのある食べ物や飲み物の思い出話で盛り上がる。仲良く肉まんをもぐもぐしながら、肉まんポーズを披露する。
忍者の顔はめパネルで記念撮影したり、ゲームセンターのホッケーで熱戦を繰り広げたり、オフモードの2人のゆるっとした雰囲気がたまらない内容となっている。
浜川は「（本多さんの）第一印象は足がつった人です。ダンス中に足がつって、奥で『あぁ〜』ってうめいている人いるなぁっていう印象が強すぎて。その後あいさつしたら普通でした」と、本多の第一印象を回想。本多が「普通ってなんやねん」とツッコむと、浜川は「いやなんか、アーティスティックな人なのかな〜って（笑）」と答え、クロストークの冒頭から、息ぴったりのかけ合いでスタッフを笑わせていた。
アウトドア派の本多と超インドア派の浜川は、年齢も本多が6歳上で、共通点がないように思えるが、兄弟のように仲が良い。互いの好きなところ、してあげると機嫌がよくなることやあるあるエピソードから、相手への労いと感謝のメッセージまで語る。
【写真】肉まんポーズを披露！ロケを楽しむROIROM
撮影のテーマは「まったり休日」。家、食べ歩き、ゲームセンターなど、ほっこり温かい2人の休日をのぞき見できる。さらに、おちゃめで親近感あふれるキャラクターや近況を深掘りするQ＆A、改めて互いのことを語り合うクロストークも。2人そろうとたちまちパッと華やぐ洗練されたビジュアルと、笑いが絶えない愛嬌たっぷりのかけ合いを6ページにわたって、掲載する。
忍者の顔はめパネルで記念撮影したり、ゲームセンターのホッケーで熱戦を繰り広げたり、オフモードの2人のゆるっとした雰囲気がたまらない内容となっている。
浜川は「（本多さんの）第一印象は足がつった人です。ダンス中に足がつって、奥で『あぁ〜』ってうめいている人いるなぁっていう印象が強すぎて。その後あいさつしたら普通でした」と、本多の第一印象を回想。本多が「普通ってなんやねん」とツッコむと、浜川は「いやなんか、アーティスティックな人なのかな〜って（笑）」と答え、クロストークの冒頭から、息ぴったりのかけ合いでスタッフを笑わせていた。
アウトドア派の本多と超インドア派の浜川は、年齢も本多が6歳上で、共通点がないように思えるが、兄弟のように仲が良い。互いの好きなところ、してあげると機嫌がよくなることやあるあるエピソードから、相手への労いと感謝のメッセージまで語る。