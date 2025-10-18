日本代表は19位でアジアトップをキープも、9月から変動はなかった

国際サッカー連盟（FIFA）は10月17日に最新のFIFAランキングを発表した。

日本代表は9月から変動なく、19位でアジアトップをキープしている。ファンからは「ブラジルに勝ったからってそんなポンポン上がりはしないんだね」などのコメントが集まっている。

日本代表は10月シリーズでパラグアイ、ブラジルと対戦した。10日のパラグアイ戦は2-2のドロー、14日のブラジル戦では0-2の劣勢から3-2で歴史的な逆転勝利を果たしていた。10月シリーズの2試合で約5ポイントを上乗せし、アジアトップを維持した。

ランキング上位では、スペインが1位を維持し、アルゼンチンがフランスを上回り3位に浮上。日本に敗れたブラジルは6位から7位に転落し、オランダと入れ替わった。ドイツが10位に浮上し、イタリアも9位に浮上している。13位のコロンビアから21位のイランまで変動はなかった。

ファンからは、「ブラジルに勝ったとて他の試合がなー」「アメリカに負けたのが痛かったな」「他の試合が足引っ張っとる」「ブラジルに勝ったからってそんなポンポン上がりはしないんだね」と、日本の順位が上がらなかったことを残念がる声や「ブラジルは日本に負けたから順位がひとつ下がったのかな？」「そう簡単に『世界』がひっくり返るなんてことはないのだ」と、FIFAランクについての意見が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）