《40・50代イメチェン》長さそのままでOK！？【レイヤーヘア】が最強かも♡

長さを変えずにイメチェンできると話題の「レイヤーヘア」。動きや立体感を自然につくれて、髪に軽さと華やかさを添えてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の余裕を感じさせる今どきレイヤースタイルをご紹介します。

まろやかブラウンの軽やかレイヤーミディ

まろやかなブラウンカラーに、繊細な毛束感を重ねたレイヤーミディ。トップは内に、ベースは外にワンカールをつけることで、自然な流れが生まれます。艶と柔らかさのバランスが絶妙で、日常のスタイルに特別感をプラス。軽やかな動きの中に大人の余裕を感じさせる仕上がりです。

ピンクブラウンの艶やかレイヤーミディ

ミディアムの長さを活かしながら、角を残すようにレイヤーを入れたデザイン。毛先の重さはほどよく残しつつ、トップとサイドに動きを出すことでイメージチェンジできそう。ピンクブラウンの艶が光をやさしく反射し、上品かつ華やかな印象に仕上がっています。

グレージュの大人かわいいボブレイヤー

肩ラインで整えたボブレイヤー。ベースを軽く外ハネさせ、トップやサイドはゆるく巻くことでふんわりとボリュームアップ。柔らかなグレージュが髪に立体感を与え、全体的に軽やかでこなれた印象に。動きを取り入れつつも落ち着いた雰囲気をキープできそうな、自然体の大人ボブです。

透明感ブラウンの柔らかレイヤーミディ

光を受けて透けるようなブラウンのミディアムレイヤー。トップとベースに差をつけながら、両方を内に入れてスタイリングすることで、エアリーな印象に。サイドの毛流れが自然にくびれをつくり、軽さと抜け感をプラス。柔らかく女性らしいムードが漂うレイヤースタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@end.kazuma様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里