ハイヒール・モモコ、お笑いライブに手作り弁当持参「ヘルシー」「ご飯進みそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが16日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題になっている。
【写真】ハイヒール・モモコ「美味しそう」と話題の手作り弁当
モモコは「なんば花月出番の時に1人だけのお弁当を作って行きました」とお笑いライブの合間に食べる弁当を手作りしたと投稿。明太子を乗せた白米や卵料理に加え、サラダや煮物などの野菜がたっぷりと入っている。
この投稿には「ヘルシーなお弁当」「料理上手」「美味しそう」「ご飯進みそう」「毎日食べたい」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
