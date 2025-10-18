アンミカが号泣・平祐奈は結婚への考え方変化「ガールオアレディ シーズン2」最終回見どころインタビュー公開
【モデルプレス＝2025/10/18】ABEMAオリジナルオリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』の＃9（最終回）が、10月19日よる9時より放送。最終回を目前に、スタジオMCのアンミカ、若槻千夏、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、平祐奈が、見どころを語った。
【写真】阿部亮平＆平祐奈が見つめ合う
10月19日放送の最終回では、出演者たちが2週間にわたって挑んだ婚活の旅がついに完結。最終ステージとなる男性メンバーとの“同棲生活”を経て、結婚に真剣に向き合うための“最後の選択”の瞬間を迎える。この旅で、いくつのカップルが誕生するのか。（modelpress編集部）
◆アンミカ・若槻千夏ら「ガールオアレディ シーズン2」見どころ明かす
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す。また「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたアンミカ、若槻に加え、藤森、平が務める。
◆アンミカ コメント
カップル成立した方たちだけでなく、全員が素晴らしかったです。記憶に残るメンバーでした。ありがとうございます。私は恋愛結婚をしていて、婚活の経験がなかったので、今回この番組を通して「恋愛と結婚は同じではないんだな」と改めて感じました。皆さんそれぞれがご自身の過去や傷を乗り越えるために挑んでいて、どういう選択をされるのかは、私たちにも全く予想がつきませんでした。でも、みんな本気で“結婚をするために参加している”というのが伝わってきて、まさに「これが婚活リアリティだ」と思いました。皆さんが真剣に考え、自分の選択に責任を持って生きていく姿に胸を打たれました。選ばれなかった方にもそれぞれのドラマがあり、この経験を経てきっと強くなって、素敵な結婚をされるんだろうなと思います。本当に皆さんに心から「ありがとう」と伝えたいです。感情をここまで揺さぶられた第2回は本当に驚きでした。もう、これ以上はおしゃべりな私も言葉が出ません（笑）。ありがとうございました。To be continued．
◆若槻千夏コメント
本当に驚きました。アンミカさんの立ち上がる声に1番びっくりしたんです（笑）。でも、普段のアンミカさんってそんなに驚いたり、立ち上がったりするタイプではないんですよ。一緒にVTRを拝見していても、あんなに喜んだり、泣いたりされる姿を見たのは初めてでした。アンミカさんが大号泣されていて…多分、あそこまで泣かれていなければ、皆さんもっと泣いていたと思うんですけど、あまりにも号泣されていて、逆に少し引いてしまうくらいで（笑）。でも、そんなふうに感情を表に出されているアンミカさんを見るのは本当に初めてで、それだけで「最終回なんだな」ということが伝わってくるようでした。とても良かったです。私自身、恋愛ものが大好きなんですけど、今回は“結婚に向き合う姿”がテーマで、皆さんが人生を懸けて真剣に挑んでいるのが伝わってきました。たった2週間という限られた時間の中で、それぞれが全力で向き合っていて、本当に素晴らしい経験をされているんだろうなと感じました。本当に、素敵な方々が集まったなと思います。
◆藤森慎吾コメント
本当に面白かったです。毎週、僕は家族と一緒にもう1回見ていました。妻にネタバレしないよう気をつけながら、新鮮なリアクションを心がけて（笑）。この番組は、二度見るくらいがちょうどいいですね。スタジオで一度見て、家でもう一度見返すと、「あ、ここでこんな感情の揺れがあったんだ」とか「この表情が素敵だな」とか、新しい発見があるんです。それを踏まえて最終回を見ても、まったく予想がつきませんでした。面白すぎました。本当に衝撃の結末です。喜びと怒り、いろんな感情が入り混じった最終回でした。
◆平祐奈コメント
本当にこの最終回をずっと楽しみにしていました。実際に拝見したら、想像していたものとまったく違っていて、「え、そっち！？」という展開がたくさんあって驚きました。嬉しさもありましたが、最終回を迎える寂しさもありました。でも、スタジオで藤森さん、アンミカさん、若槻さんとご一緒にいろんなことをお話しできた時間は、本当に楽しかったです。それから、番組を通して「結婚」への考え方も少し変わりました。私はもともと“付き合う＝結婚できそうな相手”という考え方だったんですが、既婚の方から「恋愛と結婚は別だよ」と言われてもあまりピンと来なかったんです。でも、この番組を見て、女性たちが“好きな人”と“結婚する人”の間で揺れる姿を見て、すごく納得できました。「そういう考え方もあるんだな」と、自分の考えを受け入れられるようになりました。番組に参加された皆さんが“結婚目的”というだけでなく、友情や人としての絆でもつながっていて、それが本当に素敵でした。一視聴者としても、本当に素敵な番組だと思います。楽しませてもらい、そして学ばせてもらいました。最終回は、絶対にご覧いただきたい内容です。
【Not Sponsored 記事】