ROIROM“休日”テーマに素顔に接近「CanCam」初登場
【モデルプレス＝2025/10/18】ROIROMが、10月23日発売の『CanCam』12月号（小学館）にて、同誌に初登場する。
【写真】涙を流した思い出のレッスン場で踊るROIROM
Netflixのオーディション番組で熱狂的な注目を集め、ファンからの愛称「ROIROM」をユニット名として活動をスタート。11月23日に開催する初の単独公演で、本格的に音楽デビューを果たす本多大夢と浜川路己が初登場。撮影のテーマは“まったり休日”。おうち、食べ歩き、ゲームセンター…ほっこり温かい2人の休日を妄想のぞき見できる。
さらに、お茶目で親近感溢れるキャラクターや近況を深掘りするQ＆A、改めてお互いのことを語り合うクロストークも。2人揃うとたちまちパッと華やぐ洗練されたビジュアルと、笑いが絶えない愛嬌たっぷりの掛け合い…等身大の彼らを存分に楽しめる6ページの特集となっている。
今回は休日がテーマということで、下町の商店街でお散歩ロケに挑戦。かつては同じ中国のオーディション番組に出演し、1年間ルームメイトだった2人。商店街で中華の惣菜店に入ると、「これ懐かしい〜」と見覚えのある食べ物や飲み物の思い出話で大盛り上がり！仲よく肉まんをもぐもぐしながら、肉まんポーズ（?）を披露してくれました。
ほかにも、忍者の顔はめパネルで記念撮影したり、ゲームセンターのホッケーで熱戦を繰り広げたり。オフモードの2人の、ゆるっとした雰囲気がたまらない誌面となっている。
「（本多の）第一印象は足がつった人です。ダンス中に足がつって、奥で『あぁ〜』ってうめいている人いるなぁっていう印象が強すぎて。その後挨拶したら普通でした」（浜川）、「普通ってなんやねん」（本多）、「いやなんか、アーティスティックな人なのかな〜って（笑）」（浜川）とクロストークの冒頭から、息ぴったりの掛け合いでスタッフを笑わせた2人。アウトドア派の本多に、超インドア派の浜川。年齢も本多が6歳上で、一見あまり共通点がないように思える2人だが、兄弟のように仲良し。
お互いの好きなところ、してあげると機嫌がよくなることやあるあるエピソードから、相手への労いと感謝のメッセージなども掲載している。
なお、本誌撮影のビハインドとプラスαのQ＆Aに答えてもらうYouTube動画も公開予定。（modelpress編集部）
