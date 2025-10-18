赤西仁、髪かきあげ・凛々しい剣道着・ベッドに倒れる姿…色気溢れる新カット解禁【匿名の恋人たち】
【モデルプレス＝2025/10/18】俳優の小栗旬が主演、ハン・ヒョジュがヒロインを務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」より、赤西仁演じる高田寛の新カットが解禁された。
【写真】赤西仁、KAT-TUNへの直筆メッセージ
“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗）と、天才ショコラティエでありながら“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ（ヒョジュ）の不器用でピュアな大人たちが一生懸命に恋に向き合う姿が早くも共感を呼んでいる本作だが、中でもひと際SNSを賑わせているのが、壮亮の親友で不眠症を抱えるジャズバーのオーナー・寛を演じる赤西である。
人気ドラマ「ごくせん」「anego」（2005）など、平成真っ只中の世の女性ファンの心を鷲掴みにしてきた赤西だが、日本のドラマに出演するのは、人気絶頂期に主演を務めた「有閑倶楽部」（2007）以来約18年ぶり。そんな久々の日本ドラマへのカムバックが、再び平成を感じられる“王道ロマコメ”ということもあり、配信前から日本中の女性たちの注目の的になっていた。
令和女子の心を完全に掌握した赤西が演じるのは、壮亮が唯一心を許す親友の寛。一見ワイルドな風貌ながら、人たらしなTHEモテ男。ヒロイン・ハナ（ヒョジュ）も彼に憧れており、主人公たちの矢印が絡み合うストーリーも本作の見所のひとつ。ただ、誰からも完璧に見える彼も、不眠症という人に言えない生きづらさを抱えている。
今回、そんな寛の魅力溢れる新規カットがこの度一挙公開。おもむろに髪をかきあげる寛。向かい合って朝食を食べる寛。バーで酔いつぶれたアイリーン（中村ゆり）に愛おしそうな視線を送る寛。気怠そうにベッドに倒れこむ寛。剣道着姿の凛々しい寛。どのシチュエーション、どの角度からでも色気が溢れている。
本作は、30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
主演を務めるのは、日本のエンターテイメント界をけん引し続ける小栗。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮役で、13年ぶりの王道ロマコメ作品となる。また“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナを演じるのは、韓国の実力派俳優ヒョジュ。大好きなチョコレートを作ることで心の平穏を保ってきたピュアなハナを、少女のような笑顔で可憐に体現する。さらに、壮亮の数少ない理解者である友人・寛を赤西、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーンを中村が演じる。（modelpress編集部）
◆赤西仁、色気溢れる新カット解禁
◆小栗旬主演「匿名の恋人たち」
