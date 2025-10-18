大当たりキタァーーーーッッ！【マクドナルド】キュートなパケにきゅん♡「新商品」

【マクドナルド】のスイーツ系メニューに「新商品」がラインナップ！ 秋冬に登場する“三角チョコパイ”シリーズに、今年はいちごミルク味が仲間入り。可愛らしいパッケージに包まれたパイが、10月下旬までの期間限定で味わえるようです。今回はそんなビジュアルに心ときめく新商品をご紹介します。

真っ白なうさぎが目印！「三角チョコパイ いちごミルク味」

三角チョコパイシリーズの新作として登場したいちごミルク味。ピンクのパッケージには真っ白なうさぎが描かれており、いちごをくわえた姿がとってもキュートです。パイ生地はふっくら厚めに焼き上がっていて、物足りなく感じる食後のデザートや、食べ応えが欲しいおやつにちょうど良さそう。

ピンクに染まった可愛い生地 & クリーム！

「三角チョコパイ いちごミルク味」の中身についても深掘り！ 公式サイトによれば「“とちおとめ”使用のいちごチョコクリーム」を詰め込んでいるらしく、まろやかでフルーティーな風味に、食べやすさも感じられそう。生地もクリームもピンクに染まった可愛らしいビジュアルに仕上がっていて、気分まで上げてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino