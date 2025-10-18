¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Î´¶¾ð¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì
¿Í´Ö¤Ï¹âÅÙ¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀ®¸ù¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¸òÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤òÀµ¤·¤¯¼±ÊÌ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤È¤Ï½¸ÃÄ¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂÐÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä³¬µé¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤Î°·¤¤¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¸òÎ®¤Ë¤ª¤±¤ëÂº·É¤ä¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ï»ñ¸»¤äÇÛ¶ö¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍÆ°×¤Ë¤·¡¢À¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ç¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¶µ°é¤ä°åÎÅ¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÅªµ¡²ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¹¬Ê¡¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬Äã¤¤¤È¡¢À¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¡¢ÁÂ³°´¶¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ÎÄã¤¤¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤òÃÎ³Ð¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ñ¸»¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬À¸¤»Ä¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÏÂ¾¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¡¦¿À·Ð²Ê³ØÉô¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥ê¡¼»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ÎÄã¤¤¿Í¡¹¤ËÆÃÍ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Â¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎProlific¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¤¿1197¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â±Ñ¸ì¤Ë´®Ç½¤ÊÀ®¿Í¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï38ºÐ¡¢50¡ó¤¬½÷À¡¢74¡ó¤¬Çò¿Í¡¢50¡ó¤¬Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¸³¼Ô¤Ï¤Þ¤º¡Ö¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤òÃÎ³Ð¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë²óÅú¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö½¸ÃÄ¤Î´¶¾ð¤òÃÎ³Ð¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÈó¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ³ÐÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò´°Î»¤·¤¿¸å¡¢Èï¸³¼Ô¤Ï¼ç´ÑÅª¤ª¤è¤ÓµÒ´ÑÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤òÂ¬¤ë¼ÜÅÙ¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼ç´ÑÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤¿Èï¸³¼Ô¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬É½¸½¤¹¤ë´¶¾ð¤òÇ§¼±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¸ÃÄ¤Î´¶¾ð¤òÃÎ³Ð¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤äÈï¼Ì³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ³ÐÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ØÏ¢À¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èï¸³¼Ô¤¬Êó¹ð¤·¤¿¼ç´ÑÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ä¶µ°é¿å½à¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èï¸³¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤òÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿Èï¸³¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ç´ÑÅª¤Ê¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤òÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿Èï¸³¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Èï¸³¼Ô¤è¤ê¤â´¶¾ð¤òÃÎ³Ð¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢´¶¾ðÇ§¼±¤Î°²½¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾Úµò¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ø¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬´¶¾ðÅª¤ÊÃÎ³ÐÇ½ÎÏ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î´Ø·¸¤¬Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³¶Åª¤ÊÃÏ°ÌÊÑ²½¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ç´ÑÅª¤ÊÃÏ°Ì´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¼Â¸³¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿´¶¾ðÃÎ³Ð²ÝÂê¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®¤·¤¿¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¼ÂÀ¸³è¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£