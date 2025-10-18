東京ディズニーリゾート・パートナーホテルである浦安ブライトンホテル東京ベイにある、和食レストラン「味処 季布や（きふや）」。

2025年10月1日から11月30日まで、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチになります！」で登場したメニューを盛り込んだ特別コースが提供されています！

今回は、そんな“ゴチメニュー”を実際にいただける特別なコースと、おすすめメニューを紹介していきます。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「味処 季布や」

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ 2階「味処 季布や」

場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 2階（千葉県浦安市美浜1-9）

TEL：047-350-9095

営業時間：ランチ：11:30〜15:00（L.O.14:00）／ディナー：17:30〜21:30（L.O.20:00）

東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」内の和食レストラン「味処 季布や」では、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチになります！」登場記念コースを期間限定で提供中！

“のどぐろ”や“鯛そば”など、番組で話題となった豪華料理を実際に味わえる贅沢な内容に加え、職人の技が光る炭火焼や日本酒ペアリングなど追加オーダーでも楽しみ満載。

秋の美食体験を堪能できるおすすめメニューを紹介していきます☆

「ゴチになります！」スペシャルコース

提供期間：2025年10月1日〜11月30日

価格：11,000円（税込）

構成：八寸、造り、特別料理、焼物、食事、デザートの全6品構成

“ゴチになります！”番組内で紹介されたメニューを盛り込んだ 特別コースが期間限定で登場！

一皿ひと皿に込められた技と素材の魅力を、五感で楽しめるコースになっています。

八寸「季布やの八撰」

彩り豊かな前菜盛り合わせ。

炙り鯖寿司や柿とさつま芋の白和え、無花果の胡麻酢ジュレ掛けなど、秋の味覚が詰まった宝箱のような佇まいです。

ひと口ごとに異なる食感と風味が楽しめ、和食の職人の技を感じることができます。

造り「生本まぐろ・のどぐろ焼き霜」

“ゴチになります！”にも登場した注目メニュー。

特にのどぐろの焼き霜は、炙ることで脂がとろけ、口の中でふわっと広がる贅沢な味わい。

生本まぐろとのコンビネーションも絶妙です。

のどぐろはお塩でいただくのがおすすめ☆

特別料理「黒毛和牛のすき煮 山椒べっこう餡 生うに」

今回の“ゴチ”メニューの目玉ともいえる、贅沢な一品。

濃厚な黒毛和牛の旨味に、山椒風味のべっこう餡が絡み合い、生うにのまろやかさが後を引きます。

卵黄ではなく生うにを合わせるという発想がユニークで、唯一無二の仕上がりです。

焼物「本日のお野菜と魚介の炭火焼き」

名物・炭火カウンターで丁寧に焼き上げられた魚介と旬野菜の盛り合わせ。

玉葱塩ぽん酢と辛味噌の2種のタレで味変しながら楽しめます。

香ばしさとジューシーさが際立ち、ビジュアルも映える逸品。

食事「五種の出汁で取った鯛のそば」

「ぐるナイ」放送回でも話題になった鯛そば。

鯛の骨を6時間以上煮込み、昆布・しいたけ・かつお・うるめ・さばの五種の出汁で旨味を極限まで引き出したスープは、まさに黄金色に輝く珠玉の一杯。

透き通った見た目とは裏腹に、重厚な味わいが鼻に抜けていく、極上のメニューです。

デザート

食後にはデザートを提供。

季節の味わいをかわいらしく表現した一品になっています。

一緒に楽しみたいおすすめメニュー

和の技法で食材の旨みを最大限に引き出した料理を提供してくれる「味処 季布や」

特別な日にもう一品の追加で楽しめるお料理や、ペアリングが楽しめる種類豊富な日本酒の品揃えも魅力です。

季布やの炭火焼 イチオシの逸品「のどぐろの塩焼き」

価格：サイズにより価格は変動・目安6,000〜7,000円程度

「味処 季布や」自慢の炭火カウンターで焼き上げる極上の一品。

炭火でじっくりと火を入れることで、のどぐろの旨味と 脂の甘味を中に閉じ込めます。

ふっくらとした身が、日本酒との相性も抜群！

赤い姿が祝いの席に華を添える“のどぐろ”。

脂ののった上品な味わいは、特別な日の“もう一品”にふさわしい一皿です。

ノンアルコールカクテル「ノア・紫芋ラテ」

価格：1,200円

秋の味覚・紫芋を使った、大人も楽しめるまろやかラテ。

紫色のお芋のシロップを使ってハロウィーンらしいカラーを表現しています。

日本酒飲み比べセット

価格：3,500円

生ビール＋3種の日本酒を料理に合わせてセレクト可能な贅沢セット。

お料理とのペアリングが楽しめる種類豊富な日本酒の品揃えも「味処 季布や」の魅力のひとつです。

全国津々浦々、様々な地域の日本酒から選ぶことができます。

迷ったら相談するのもOK！

目の前でなみなみと注いでくれるパフォーマンスも必見。

和食とのペアリングをじっくり堪能できます。

熟練の職人の技が光る和食の数々をぜひ楽しんでみてくださいね！

熟練の職人の技が光る和食の数々をぜひ楽しんでみてくださいね！

東京ディズニーリゾート パートナーホテルの浦安ブライトンホテル東京ベイ「味処 季布や」の紹介でした☆

